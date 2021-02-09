أب يعدم أولاده الثلاثة شنقا في العراق

كشفت صحيفة كويتية عن تسلم النيابة العامة تقرير إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ ”غسيل أموال المشاهير”، بعد نحو خمسة أشهر من التدقيق وإعداد التقرير.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة قولها ”إن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة“.

عاجل – بعد 150 يوماً من التدقيق.. النيابة تتسلم التقارير الكاملة في قضايا #غسل_المشاهير • 3 متهمين أطاحتهم التحريات بجرائم #غسل_أموال منظمة • متهمون قد توجه لهم تهم إعلان من دون ترخيص.. وآخرون باتجاه الحفظhttps://t.co/0A3IbwgB03 — القبس (@alqabas) February 8, 2021

وأوضحت المصادر ”أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت بثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسيل أموال منظمة“.

وأضافت ”أن هناك مجموعة ثانية من المشاهير قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص، ومجموعة أخرى قد يكون وارداً حفظ قضاياهم“.

وأكدت المصادر ”أن بعض الملفات أصبحت جاهزة وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة“.

ولم تورد المصادر أسماء المشاهير المحتمل إدانتهم وفقاً للتحريات، إلا أنه تمت الإشارة إلى بعض الأسماء من قبل حساب ”شاهين“ في ”انستغرام“ الذي اعتاد نشر أخبار قضايا المشاهير وغسيل الأموال والتطرق إلى أسماء المتهمين بشكل مباشر.

View this post on Instagram A post shared by شاهين (@sah_965)

وقال الحساب ”إن الوضع القانوني لكل من المشاهير يعقوب بوشهري ومشاري بويابس ودانة طويرش، خطير، وقد تتم إدانتهم وإحالتهم إلى المحاكمة“، وهي معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

– ملف غسيل اموال المشاهير وصل لمكتب المحامي العام للتوقيع عليه . – حتى الان بوتيكات خارج المسائلة القانونية ووضعهم سليم . – يعقوب بوشهري و مشاري بويابس وضعهم القانوني خطير وقد يتم ادانتهم . – دانه طويرش حتى الان وضعها من الناحية القانونية غير مطمئن والبقية سهود ومهود . pic.twitter.com/d2KwJFTbda — شاهين سناب (@sah_doc) February 7, 2021

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت مصادر عن ورود تقارير حاسمة بشأن قضية غسيل أموال المشاهير إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وقالت المصادر آنذاك ”إنه من المتوقع أن تترافع النيابة العامة ضد هؤلاء المشاهير باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.

وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.