أب يعدم أولاده الثلاثة شنقا في العراق

أقدم أب عراقي، الثلاثاء، على إعدام أولاده الثلاثة شنقا حتى الموت، بسبب خلافات عائلية مع زوجته، في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إن ”الجاني والد الأطفال، تم اعتقاله بعد هروبه من منزله ومطاردته لأكثر من ساعة“.
وأضافت: ”اعترف الجاني من خلال التحقيق معه بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة المخدرات، إذ قام بخنق أولاده الثلاثة القاصرين شنقا حتى الموت، وتبلغ أعمارهم 9 سنوات، و8 سنوات، وطفلة عمرها 5 سنوات“.
وأضافت الوزارة أنه ”بعد حصول الحادثة بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادثة وأهميتها وجَّه قائد شرطة المحافظة العميد عبدالخضر جاسم محمد بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادثة“، موضحة أن الجاني اعترف بجريمته وتمت إحالته للقضاء لينال جزاءه العادل“.
كشفت صحيفة كويتية عن تسلم النيابة العامة تقرير إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ ”غسيل أموال المشاهير”، بعد نحو خمسة أشهر من التدقيق وإعداد التقرير.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة قولها ”إن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة“.
عاجل – بعد 150 يوماً من التدقيق.. النيابة تتسلم التقارير الكاملة في قضايا #غسل_المشاهير
• 3 متهمين أطاحتهم التحريات بجرائم #غسل_أموال منظمة
وأوضحت المصادر ”أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت بثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسيل أموال منظمة“.
وأضافت ”أن هناك مجموعة ثانية من المشاهير قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص، ومجموعة أخرى قد يكون وارداً حفظ قضاياهم“.
وأكدت المصادر ”أن بعض الملفات أصبحت جاهزة وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة“.
ولم تورد المصادر أسماء المشاهير المحتمل إدانتهم وفقاً للتحريات، إلا أنه تمت الإشارة إلى بعض الأسماء من قبل حساب ”شاهين“ في ”انستغرام“ الذي اعتاد نشر أخبار قضايا المشاهير وغسيل الأموال والتطرق إلى أسماء المتهمين بشكل مباشر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت مصادر عن ورود تقارير حاسمة بشأن قضية غسيل أموال المشاهير إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.
وقالت المصادر آنذاك ”إنه من المتوقع أن تترافع النيابة العامة ضد هؤلاء المشاهير باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.
وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.