الكويت.. شاب يخترق حساب فتاة لتركيبها على صور "مخلة بالآداب"

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على شاب بعد اختراقه حساب فتاة، والتسبب في التشهير بها.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المتخصص في القضايا الأمنية، أنه تم تغريم الشاب مبلغ 5000 دينار (16,500 دولار) بعد إدانته.

5000 دينار غرامة شاب اخترق حساب فتاة ونشرها صورها الخاصة في سناب شات وقام بتركيبها على صور مخلة بالآداب pic.twitter.com/eYAWuz7gNJ — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 7, 2021

وكان الشاب قد أقدم على اختراق حساب الفتاة، ونشر صورها الخاصة في ”سناب شات“ بعد أن قام بتركيبها على صور مخلة بالآداب.

فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة، وطبيعة العلاقة بين الشاب والفتاة.