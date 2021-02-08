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الكويت.. شاب يخترق حساب فتاة لتركيب...
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الكويت.. شاب يخترق حساب فتاة لتركيبها على صور "مخلة بالآداب"

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على شاب بعد اختراقه حساب فتاة، والتسبب في التشهير بها. وذكر حساب "أمن ومحاكم" المتخصص في القضايا الأمنية، أنه تم

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على شاب بعد اختراقه حساب فتاة، والتسبب في التشهير بها.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المتخصص في القضايا الأمنية، أنه تم تغريم الشاب مبلغ 5000 دينار (16,500 دولار) بعد إدانته.

وكان الشاب قد أقدم على اختراق حساب الفتاة، ونشر صورها الخاصة في ”سناب شات“ بعد أن قام بتركيبها على صور مخلة بالآداب.

فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة، وطبيعة العلاقة بين الشاب والفتاة.

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الكويت.. شاب يخترق حساب فتاة لتركيب...
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الكويت.. سوري يورط أردنية بجلسة مخدرات ويفر بعد انقلاب سيارته

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيمة، من الجنسية الأردنية، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث انقلاب مركبة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد عن انقلاب مركبة، ولدى وصول رجال الأمن لموقع البلاغ تبين وجود فتاة داخلها، وبدت في حالة تعاط.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء الإسعافات الأولية لها واستفاقتها، قالت إنها كانت برفقة شخص من الجنسية السورية وتعاطت معه مواد مخدرة، وبعد انقلاب المركبة التي كان يقودها، ترجل من المركبة وتوارى عن الأنظار، وتركها بمفردها.

وتمت إحالة الفتاة إلى مركز الشرطة على ذمة قضية تعاط، فيما تقرر إبعادها عن البلاد، وبعد العثور على أوراق تخص قائد المركبة، تم تعميم بياناته على جميع المنافذ، تمهيدا لضبطه والتحقيق معه.

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