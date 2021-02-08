نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

الكويت.. سوري يورط أردنية بجلسة مخد...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الكويت.. سوري يورط أردنية بجلسة مخدرات ويفر بعد انقلاب سيارته

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيمة، من الجنسية الأردنية، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث انقلاب مركبة. وبحسب صحيفة "الراي" المحلية،

+A -A
المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيمة، من الجنسية الأردنية، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث انقلاب مركبة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد عن انقلاب مركبة، ولدى وصول رجال الأمن لموقع البلاغ تبين وجود فتاة داخلها، وبدت في حالة تعاط.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء الإسعافات الأولية لها واستفاقتها، قالت إنها كانت برفقة شخص من الجنسية السورية وتعاطت معه مواد مخدرة، وبعد انقلاب المركبة التي كان يقودها، ترجل من المركبة وتوارى عن الأنظار، وتركها بمفردها.

وتمت إحالة الفتاة إلى مركز الشرطة على ذمة قضية تعاط، فيما تقرر إبعادها عن البلاد، وبعد العثور على أوراق تخص قائد المركبة، تم تعميم بياناته على جميع المنافذ، تمهيدا لضبطه والتحقيق معه.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الكويت.. سوري يورط أردنية بجلسة مخد...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

دبي.. 50 ألف درهم مخالفة لمحتفلين على "يخت" بسبب كورونا (فيديو)

+A -A
المصدر: فريق التحرير

ضبطت شرطة إمارة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة في الإمارة، مجموعة من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على يخت تجاري، بعد مخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على ”تويتر“، فإنه ”تم تحرير مخالفات بقيمة 50 ألف درهم“ للمخالفين، ”لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات“.

وأشار المكتب إلى أنه ”تم إيقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر“.

ومطلع الشهر الحالي قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اعتماد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة بأن زيادة المخالفات وراء اتخاذ الإجراءات الجديدة.

وتتضمن الإجراءات خفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية، إضافة إلى عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتها الكلية.

كما قررت اللجنة خفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة صباحا.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play