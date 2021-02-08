الكويت.. سوري يورط أردنية بجلسة مخدرات ويفر بعد انقلاب سيارته

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيمة، من الجنسية الأردنية، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث انقلاب مركبة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد عن انقلاب مركبة، ولدى وصول رجال الأمن لموقع البلاغ تبين وجود فتاة داخلها، وبدت في حالة تعاط.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء الإسعافات الأولية لها واستفاقتها، قالت إنها كانت برفقة شخص من الجنسية السورية وتعاطت معه مواد مخدرة، وبعد انقلاب المركبة التي كان يقودها، ترجل من المركبة وتوارى عن الأنظار، وتركها بمفردها.

وتمت إحالة الفتاة إلى مركز الشرطة على ذمة قضية تعاط، فيما تقرر إبعادها عن البلاد، وبعد العثور على أوراق تخص قائد المركبة، تم تعميم بياناته على جميع المنافذ، تمهيدا لضبطه والتحقيق معه.