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عراقي يلقي بزوجته من مركبة تسير بسر...
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عراقي يلقي بزوجته من مركبة تسير بسرعة كبيرة

توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من المركبة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة. وذكرت وسائل

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المصدر: فريق التحرير

توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من المركبة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوجة تعرضت للرمي من السيارة قبل 8 أيام في قضاء ”قلعة سكر“، ما تسبب لها بإصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتقدمت الزوجة أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة الأحد.

ونقل موقع ”شفق نيوز“ المحلي عن مصدر أمني أن ”الخلاف داخل المركبة كان بسبب رفض الزوجة طلب زوجها الموافقة على الزواج بامرأة ثالثة، حيث إن المجني عليها كانت تعد زوجة ثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد“.

وألقت الشرطة القبض على الزوج تمهيدا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون ”مناهضة العنف الأسري“.

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عراقي يلقي بزوجته من مركبة تسير بسر...
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دبي.. 50 ألف درهم مخالفة لمحتفلين على "يخت" بسبب كورونا (فيديو)

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المصدر: فريق التحرير

ضبطت شرطة إمارة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة في الإمارة، مجموعة من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على يخت تجاري، بعد مخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على ”تويتر“، فإنه ”تم تحرير مخالفات بقيمة 50 ألف درهم“ للمخالفين، ”لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات“.

وأشار المكتب إلى أنه ”تم إيقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر“.

ومطلع الشهر الحالي قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اعتماد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة بأن زيادة المخالفات وراء اتخاذ الإجراءات الجديدة.

وتتضمن الإجراءات خفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية، إضافة إلى عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتها الكلية.

كما قررت اللجنة خفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة صباحا.

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