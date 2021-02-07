المختطف القطري في تركيا يروي قصة اختطافه بعد ابتزازه بمقطع مصور (فيديو)

قال رجل الأعمال القطري الذي كان مختطفا من قبل عصابة في تركيا، الأحد، إنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل المختطفين قبل اختطافه عن طريق تهديده بنشر مقطع له يتعلق بـ“بالنساء“.

وأضاف أن المختطفين قالوا له بأن عليه أن يدفع فدية لهم لقاء عدم نشر المقطع المصور، مشيرا إلى انه أخطأ لأنه لم يقدم شكوى بما حدث له.

وقال إن الخاطفين التقوا به وكانت معهم فتاة، وقاموا بخطفه وإدخاله بقوة السلاح إلى شقة حيث أرغموه على دخول غرفة النوم برفقة الفتاة وتصويره، وهو ما اضطره لدفع فدية، لا سيما وانهم قد هددوه بقتله وتقطعه ورميه بالنهر في حال رفض دفع المال.

القطري المختطف في تركيا يتحدث بعد خروجه عن ما حدث له وكيف تنشط العصابات التركية وتهاجم السائحين وتبتزهم بطرق قذرة مستخدمة النساء… ولهذا قلنا ونقول #تركيا_غير_آمنه و #مستمرون_بمقاطعة_تركيا pic.twitter.com/2hwg0bVB5F — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) February 7, 2021

وحررت الشرطة التركية رجل أعمال قطريا وصديقا له تم اختطافهما من عصابة تتكون من 9 أشخاص، طالبوا بفدية قدرها 400 ألف دولار.

ونقلت صحيفة ”يني شفق“ التركية أن رجل الأعمال القطري وصديقه تم اختطافهما في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية بداية الشهر الجاري.

وطلب المختطفون المشتبه بهم فدية قدرها 400 ألف دولار أمريكي من عائلة القطري، وبالفعل تسلموا نصف المبلغ.

طلبوا فدية 400 ألف دولار وتسلموا نصف المبلغ.. الشرطة التركية تداهم عصابة اختطفت رجل أعمال قطري وصديقه #إرم_نيوز #تركيا pic.twitter.com/pVwLl4qB9Q — إرم نيوز (@EremNews) February 7, 2021

وقامت العصابة بتهديد أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وفي هذه الأثناء تم نقل الضحيتين إلى مدينة أضنة.

ولكن، بعد سلسلة من التحريات، داهمت الشرطة التركية وكر العصابة، وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 منهم، وحررت المختطفين القطريين، فيما تتواصل الجهود للقبض على الأشخاص الأربعة الآخرين.