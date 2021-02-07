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المختطف القطري في تركيا يروي قصة اخ...
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المختطف القطري في تركيا يروي قصة اختطافه بعد ابتزازه بمقطع مصور (فيديو)

قال رجل الأعمال القطري الذي كان مختطفا من قبل عصابة في تركيا، الأحد، إنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل المختطفين قبل اختطافه عن طريق تهديده بنشر مقطع له يتعلق

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المصدر: فريق التحرير

قال رجل الأعمال القطري الذي كان مختطفا من قبل عصابة في تركيا، الأحد، إنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل المختطفين قبل اختطافه عن طريق تهديده بنشر مقطع له يتعلق بـ“بالنساء“.

وأضاف أن المختطفين قالوا له بأن عليه أن يدفع فدية لهم لقاء عدم نشر المقطع المصور، مشيرا إلى انه أخطأ لأنه لم يقدم شكوى بما حدث له.

وقال إن الخاطفين التقوا به وكانت معهم فتاة، وقاموا بخطفه وإدخاله بقوة السلاح إلى شقة حيث أرغموه على دخول غرفة النوم برفقة الفتاة وتصويره، وهو ما اضطره لدفع فدية، لا سيما وانهم قد هددوه بقتله وتقطعه ورميه بالنهر في حال رفض دفع المال.

وحررت الشرطة التركية رجل أعمال قطريا وصديقا له تم اختطافهما من عصابة تتكون من 9 أشخاص، طالبوا بفدية قدرها 400 ألف دولار.

ونقلت صحيفة ”يني شفق“ التركية أن رجل الأعمال القطري وصديقه تم اختطافهما في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية بداية الشهر الجاري.

وطلب المختطفون المشتبه بهم فدية قدرها 400 ألف دولار أمريكي من عائلة القطري، وبالفعل تسلموا نصف المبلغ.

وقامت العصابة بتهديد أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وفي هذه الأثناء تم نقل الضحيتين إلى مدينة أضنة.

ولكن، بعد سلسلة من التحريات، داهمت الشرطة التركية وكر العصابة، وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 منهم، وحررت المختطفين القطريين، فيما تتواصل الجهود للقبض على الأشخاص الأربعة الآخرين.

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المختطف القطري في تركيا يروي قصة اخ...
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"مجلس التعاون" يؤكد ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن عبر ميليشيا الحوثي

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المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، ضرورة وقف التدخل الإيراني عبر ميليشيات الحوثي في اليمن، وأن استقرار اليمن مهم لاستقرار المنطقة.

ورحب مجلس التعاون الخليجي بتعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مبعوثا لها إلى اليمن، معتبرا تلك الخطوة إضافة إيجابية للجهود الإقليمية، ومؤكدا أهمية دور أمريكا في إنهاء الأزمة اليمنية.

وقال نايف فلاح مبارك الحجرف أمين المجلس: إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف الحجرف، ”أننا نتطلع للعمل معا نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأكد الحجرف تمسك المجلس بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وفي الملف المصري، أكد المجلس دعمه موقف مصر في قضية سد النهضة، مشددا على أن علاقات مجلس التعاون الخليجي ومصر تاريخية وإستراتيجية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التأكيد على رفض مصر للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، وأن مصر ومجلس التعاون الخليجي يربطهما مصير إستراتيجي واحد، ورفض بلاده للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.

وكان مجلس التعاون الخليجي، أعلن أن أمينه العام نايف فلاح مبارك الحجرف، وصل مصر الأحد. وقال المجلس: ”يبدأ الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط“.

وأضاف البيان: ”كما سيلتقي معالي الأمين العام، برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

وتابع: ”وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام، ضمن جولة شملت كلا من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات قمة السلطان قابوس، والشيخ صباح لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في الـ 5 من يناير 2021م، والتي أكدت المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة“.

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