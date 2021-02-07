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الرغبة بجلسة مساج تكلف وافدًا آسيوي...
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الرغبة بجلسة مساج تكلف وافدًا آسيويًا 25 ألف درهم في دبي

أدت رغبة وافد آسيوي في الحصول على جلسة مساج في دبي إلى سقوطه ضحية لعصابة نسائية سلبته أكثر من 25 ألف درهم. وفي التفاصيل، استدرجت متهمتان من الجنسية الأفريقية

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المصدر: فريق التحرير

أدت رغبة وافد آسيوي في الحصول على جلسة مساج في دبي إلى سقوطه ضحية لعصابة نسائية سلبته أكثر من 25 ألف درهم.

وفي التفاصيل، استدرجت متهمتان من الجنسية الأفريقية الرجل الآسيوي إلى شقة في منطقة ”السيليكون“ من خلال إثارته، ووعدتاه بجلسة مساج في السادسة صباحًا، ولدى حضوره إلى الشقة هاجمتاه مع نساء أخريات، وأجبرنه على خلع ملابسه، وقمن بضربه وتصويره، والتهديد بفضحه إذا أبلغ الشرطة، ثم حصلن على بطاقته البنكية، وسحبت إحداهن من خلالها مبلغ 25 ألف درهم، غير أن كاميرات المراقبة رصدتها أثناء قيامها بذلك.

وقال شاهد من شرطة دبي للنيابة العامة إنه انتقل إلى موقع البلاغ والتقى المجني عليه، الذي أخبره أنه شاهد إعلانًا على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي عن عرض مساج تقدمه امرأة ذات ملامح أوروبية، فاتفق معها على موعد ثم حضر إلى العنوان الذي حددته له، وحين دخل إلى هناك وجد نفسه محاصرًا من قِبل مجموعة نسوة أفريقيات الملامح، حيث هاجمنه، وقمن بشل حركته، وضربه، وتعريته، وتصويره، وتهديده وفضحه إذا لم يُفصح عن الرقم السري لبطاقته البنكية، فخاف وفعل ذلك، فسحبت إحداهن من خلالها 25 ألف درهم، ثم رافقنه إلى خارج البناية.

وأضاف الشاهد أنه راجع كاميرات البناية، ورصد 4 نساء يدخلن إلى الشقة موقع الجريمة حوالي الساعة الرابعة فجرًا، ثم حضر المتهم في السادسة صباحًا، وبعد حوالي ربع ساعة خرجت إحداهن، ثم خرجت بقية النساء مع المجني عليه بعد نصف ساعة، وفق ما أورده موقع الإمارات اليوم.

وبين الشاهد أن وجوه النساء كانت واضحة، حيث تعرف من خلال الكاميرات على اثنتين منهن وتم ضبطهما، وتعرف المتهم عليهما في طابور التشخيص، واعترفت الأولى بأنها قيدت حركته من الخلف، فيما حصلت الأخرى على الرقم السري للبطاقة، بعد أن وعدته بسحب 1000 درهم فقط، لكنها سحبت 25 ألف درهم.

وكانت كاميرات المراقبة في مركز تجاري، قد كشفت المتهمة الثانية وهي تقف خلف رجل أمام جهاز الصراف الآلي، وتبدو عليها علامات الارتباك، ثم أجرت 3 عمليات سحب، وفشلت العملية الرابعة، إلى أن أجرت اتصالًا هاتفيًا وغادرت المكان.

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الرغبة بجلسة مساج تكلف وافدًا آسيوي...
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شابان يدهسان ضابط شرطة فلسطينيا وسط الشارع العام في الضفة الغربية (فيديو)

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المصدر: رام الله - إرم نيوز

ألقت الشرطة الفلسطينية الأحد القبض على شخصين دهسا ضباط شرطة، في بلدة اليامون غرب جنين، بالضفة الغربية، ما أدى إلى تعرضه لإصابات وصفت بالمتوسطة.

وقالت الشرطة، إنه أثناء عمل حاجز شرطي في بلدة اليامون بمدينة جنين، لم يستجب السائق لإشارة الضابط بالتوقف وقام بدهسه ومن ثم لاذ ومن معه بالفرار.

وأكدت الشرطة في بيان لها، أنه ”وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهما والقبض عليها وضبط مركبة غير قانونية بحوزتهم“.

وأضافت بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

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