محكمة إماراتية تخلي سبيل نجم الراب السعودي "دايلر"

قررت محكمة الجنايات في دبي، إخلاء سبيل مغني الراب السعودي المعروف، عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ“دايلر“.

وقالت صحيفة ”الإمارات اليوم“ إن قرار إخلاء سبيل ”دايلر“ يأتي بعد احتساب المحكمة فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر يليها الإبعاد بتهمة التعاطي.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من اتهامات أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على 3 نبتات داخل شقته.

كذلك تم تبرأته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ شهيرة ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

وكان قد أفاد مصدر من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بالقضية، إن ”معلومات موثوقة المصدر وردت عن قيام دايلر بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، ليتم القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان“.

وتم الكشف عن القضية في المرة الأولى العام الماضي، وأحيطت بكثير من الشائعات والتفاصيل حول هوية من كانوا في منزل ”دايلر“، بسبب شهرته ومتابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كيوتيوبر يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا ويتجه بعدها للتمثيل.