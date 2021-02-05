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السعودية.. ضبط ستيني حرض على نشر ال...
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السعودية.. ضبط ستيني حرض على نشر الرذيلة عبر مواقع التواصل (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إلقاءها القبض على شخص، يحرض على الرذيلة عبر مقاطع فيديو. وكشفت "الداخلية" في بيان لها عبر "حساب

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إلقاءها القبض على شخص، يحرض على الرذيلة عبر مقاطع فيديو.

وكشفت ”الداخلية“ في بيان لها عبر ”حساب الداخلية“، أنها رصدت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرض فيها أحد الأشخاص على أعمال الرذيلة.

وأضافت أنه بعد تحديد هوية الشخص، تمكنت شرطة الرياض من القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد السادس من عمره.

وكان الشخص المعني قد ظهر عبر مقطع فيديو من خلال تطبيق ”تيك توك“ يطالب فيها بوجود ”خمارات وبغايا“ في السعودية على غرار دول أخرى.

https://twitter.com/KabooSwgnA/status/1357660136110776323

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكروا سابقا أن صاحب الفيديو، مقيم من الجنسية السورية، فيما نشروا بيانا سابقا للداخلية يؤكد ذلك، قبل أن تكشف الداخلية عبر ”سناب الداخلية“ عن هويته.

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