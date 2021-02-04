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القبض على سعودي خطف آخر بالقوة في ص...
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القبض على سعودي خطف آخر بالقوة في صندوق سيارته‎ (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إلقاء شرطة الرياض القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، عمد إلى اختطاف شخص آخر والاعتداء عليه وحجزه في صندوق

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إلقاء شرطة الرياض القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، عمد إلى اختطاف شخص آخر والاعتداء عليه وحجزه في صندوق سيارته.

ووفق ما ذكره بيان الوزارة فقد رصدت الجهات الأمنية مقطع فيديو لشخص يعتدي على آخر، ووضعه بالقوة الجبرية في صندوق سيارته، وتوثيق فعلته بالفيديو ونشره.

وأكد بيان ”الداخلية“ أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.

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