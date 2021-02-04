القبض على سعودي خطف آخر بالقوة في صندوق سيارته‎ (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إلقاء شرطة الرياض القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، عمد إلى اختطاف شخص آخر والاعتداء عليه وحجزه في صندوق سيارته.

صحيفة المرصد : تمكنت الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الرياض، من تحديد هوية مواطن، اعتدى على قائد مركبة شرق الرياض، وأركبه بالقوة في الصندوق الخلفي للسيارة، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي // المقصود بالصندوق الخلفي شنطة السيارة 😳😳🙈🙈🙈👇👇👇 pic.twitter.com/PNyfTkGNhy — 💙( ابو محمد الذياب )💙 (@abmsdyab5136) February 4, 2021

ووفق ما ذكره بيان الوزارة فقد رصدت الجهات الأمنية مقطع فيديو لشخص يعتدي على آخر، ووضعه بالقوة الجبرية في صندوق سيارته، وتوثيق فعلته بالفيديو ونشره.

وأكد بيان ”الداخلية“ أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.