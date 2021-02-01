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اتهام الكاتب الكويتي عبد اللطيف الد...
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اتهام الكاتب الكويتي عبد اللطيف الدعيج بالإساءة إلى القبائل

شنَ نشطاء كويتيون هجوماً لاذعاً ضد مواطنهم الكاتب عبد اللطيف الدعيج، متهميه بالإساءة إلى القبائل في سياق دفاعه عن التجار في الكويت والحديث عن وجود حملة شعواء

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

شنَ نشطاء كويتيون هجوماً لاذعاً ضد مواطنهم الكاتب عبد اللطيف الدعيج، متهميه بالإساءة إلى القبائل في سياق دفاعه عن التجار في الكويت والحديث عن وجود حملة شعواء ضدهم ”بهدف التشكيك بالحركة الوطنية الكويتية واطروحات التقدم والتنمية التي حملت لواءها الطبقة التجارية في الكويت“، وفق حديث الكاتب.

وثارت الهجمة ضد الكاتب الدعيج على خلفية نشره مقال صحفي أمس الأحد، عبر حسابه الإلكتروني، حمل عنوان (الطفيليات والتجار)، ”اتهم فيه أبناء القبائل بمحاولة التمرد على النظام منذ وفاة الشيخ سعد“.

وقال الدعيج في افتتاحية مقاله الذي دافع فيه عن التجار وأشار إلى أن جميع الكويتيين عملوا لدى التجار، ”منذ وفاة الشيخ سعد الله يرحمه ، وبدء تمرد أبناء القبائل – البدو – على النظام، منذ ذلك الوقت وهناك حملة شعواء غير مبررة على الإطلاق ضد التجار. يتهمونهم بسرقة المال العام ويحملونهم وحدهم مسؤولية الفساد المستشري“.

وقوبل هذا المقال بانتقادات من قبل أكاديميين ونواب سابقين ونشطاء، اتهموا الكاتب ”بازدراء القبائل“، وطالب البعض منهم بمحاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على خلفية هذا المقال.

وكان الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي من بين المطالبين بمحاسبة الكاتب الدعيج، معلناً رفضه الإساءة إلى القبائل تحت أي ذريعة.

وقال عضو جمعية المحامين مشاري العتيبي ”إن الكاتب الدعيج له مآرب أخرى من هذا المقال“، مشككاً بقناعة الكاتب ذاته (أي الدعيج) بما نشره بمقاله.

وعلَق النائب السابق خالد سلطان على مقال الدعيج بقوله ”عبداللطيف الدعيج قاعد في كندا ويخربط أولاً ماعندنا اليوم في الكويت بدو رجال باديه بل عندنا قبائل واهل الكويت الغالبيه يرجعون الى القبائل اكبر واقدم العوائل اصلهم من القبائل وتحت راية ألإسلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم“لا فضل لعربي على اعجمي إلا بالتقوى اكرمكم عند الله اتقاكم““.

وطالب الدكتور أنور يعقوب حياتي الكاتب الدعيج بالاعتذار عن مقاله، قائلاً ”أبناء القبائل الكرام هم من صنع الحراك السياسي المعارض لحكومات الفساد في السنوات الأخرى ودفعوا أثمان باهظة من حرياتهم و راحتهم و أمن عائلاتهم أيها الكاتب هذا المقال يسئ لك و لأهل الكويت ولنا جميعاً و ينبغي ان تعتذر عنه و تمسحه“.

وسبق للكاتب الدعيج أن أثار الجدل قبل أشهر، بعد اتهامه بالإساءة إلى الشيخ سعد العبد الله الصباح، الأمير الـ 14 للكويت، ”بعد ربطه ما أسماه بفشل وتعليق عدة قضايا وملفات في البلاد بعهد الشيخ سعد، الذي تولى إدارة الأمور في البلاد بمناصب مختلفة على مدى سنوات طويلة“.

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