جريمة تهز لبنان.. مقتل عارضة الأزياء زينة كنجو خنقًا على يد زوجها

قتلت عارضة الأزياء اللبنانية ”زينة كنجو“ خنقًا على يد زوجها المدعو إبراهيم غزال في منطقة عين المريسة في العاصمة بيروت.

وقال والد العارضة زينة لصحيفة النهار أن ابنته كانت تتعرض للضرب على يد زوجها، مؤكدا تقديمها شكوى ضده.

وأضاف الوالد: ”هي لم تنفصل عنه، وقبل إرتكاب جريمته تحدثت معها وهو إلى جانبها، كانت الساعة الثانية عشر والربع من بعد منتصف الليل، لأتلقى بعدها إتصالا من المخفر أطلعت خلاله على الكارثة، وبأن إبراهيم فرّ من المكان بعدما خطف روح فلذة كبدي، وصباح أمس تسلمت جثتها، وبعد أن كانت تضج بالحياة لم يبق منها إلا الجسد الهامد، وذلك بسبب إنسان لا يرحم أمنّت له على قلبي فخان الأمانة“.

وقال محمد كنجو: ”الطبيب الشرعي ذكر أن ابنتي تعرضت للخنق على يد زوجها، وهو من طرابلس سكان بيروت يكبرها ببضع سنوات، وذلك بعد أن ارتبطا لأشهر ظهر خلالها أنه مجرم، وعندما أطلعتنا على تعنيفه لها وحاصرته بالشكوى ضده كان رده بإرتكاب جريمته“. وشدد أن ”المجرم أخذ هاتف إبنتي الشخصي بعدما لفظت آخر أنفاسها وتوجه إلى جهة مجهولة، وعند الساعة السادسة صباحاً فتح هاتفها، لذلك أطلب من القوى الأمنية أن تتابع القضية بجدية وأن تحدد مكانه وتعمل على إيقافه، لينال عقابه وأنا أصرّ على إعدامه شنقاً فهذا الوحش لا يستحق الحياة، ونحن تحت سقف القانون إلا أن دم إبنتي برقبتي“.

وكتبت النائبة رولا الطبش جارودي عبر حسابها على تويتر:“في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العنف الأسري في لبنان، زينة كنجو، قُتِلت خنقًا داخل منزلها الزوجي في عين المريسة، فيما وُجّهت أصابع الاتهام إلى الزوج المتواري عن الأنظار. إلى متى سنبقى تحت رحمة مجتمع شكّل لعقودٍ منظومة حماية للمرتكبين، تحت شعارات متخلّفة وغير إنسانية؟“.

في حلقة جديدةٍ من مسلسل جرائم العنف الأسريّ في لبنان، زينة كنجو، قُتِلت خنقًا في منزلها الزوجي في عين المريسة، فيما وُجّهت أصابع الاتهام إلى الزوج المتواري عن الأنظار.

الى متى سنبقى تحت رحمة مجتمع شكّل لعقودٍ منظومة حماية للمرتكبين، تحت شعارات متخلّفة وغير إنسانية؟

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وقالت ناشطة على ”تويتر“ تدعى ”Hayat Mirshad“ مطالبة بالعدلة لزينة:“قاتل زينة كنجو نفذ جريمته، صباح يوم أمس، حيث قام بخنقها، وبكل برودة أعصاب غطاها بالحرام، وقام بترتيب المنزل وغادر، القوى الأمنية اكتشفت الجريمة مساء بعدما تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص يبلغها بأن شخصًا قتل زوجته، وتواصل معه ليساعده بالهروب خارج لبنان“.

قاتل #زينة_كنجو نفذ جريمته صباح يوم أمس قام بخنقها ثم وبكل برودة أعصاب غطاها بالحرام وقام بترتيب المنزل وغادر، القوى الأمنية اكتشفت الجريمة مساءا بعدما تلقت اتصال من أحد الأشخاص يبلغها بأن شخص قتل زوجته وتواصل معه ليساعده بالهروب خارج #لبنان. #العدالة_لزينة pic.twitter.com/FrfOU0Z0G1 — Hayat Mirshad (@HayatMirshad) January 31, 2021

وغردت أخرى تدعى ”Riham Jafari“:“وصفته بالرجل الأكثر حنية فقتلها خنقًا، زينة كنجو عارضة الأزياء اللبنانية ضحية جديدة في مسلسل جرائم قتل النساء لعدم وجود وسائل لحمايتهن، تم العثور عليها متوفاة خنقًا من قِبل زوجها، على الرغم من إبلاغها الجهات المختصة أنها تتعرّض للعنف المنزلي، الرحمة لها“.

وصفته بالرجل الأكثر حنية فقتلها خنقاً #زينة_كنجو عارضة الازياء اللبنانية ضحية جديدة في مسلسل جرائم قتل النساء لعدم وجود وسائل حماية النساء تم العثور عليها متوفاة خنقاً من قِبل زوجها. على الرغم من ابلاغها الجهات المختصة انها تتعرّض للعنف المنزلي، الرحمة لها pic.twitter.com/1Q3NMkYqNP — Riham Jafari (@RihamJafari) January 31, 2021

وكتبت الإعلامية اللبنانية ”Nadia Bsat“ أن الرسالة الصوتية بين زوج زينة كنجو وشقيقتها إعتراف واضح وصريح مِنه بأنَّه قتلها خنقاً.

الرسالة الصوتية بين زوج #زينة_كنجو وشقيقتها إعتراف واضح وصريح مِنه بأنَّه قتلها خنقاً (نشرة أخبار mtv). — Nadia Bsat🇱🇧 (@NadiaBsat) January 31, 2021

وتساءل ”Mhّmd“ كيف استطاع الزوج القاتل مغادرة لبنان، مغردًا:“زينة كنجو ضحية إجرام زوجها، وضعف سلطة غير قادرة على حماية النساء، تقدمت زينة منذ فترة بدعوى عنف أسري أمام مفرزة بيروت القضائية، وكانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يقوم الزوج باستدراجها، أمس، إلى منزلهما ليخنقها ويغطّيها ومن ثم يغادر لبنان. كيف استطاع المغادرة؟!“.