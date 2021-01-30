مصر.. كشف تفاصيل جديدة بشأن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

شهدت قضية تورط طبيب أسنان يُدعى ”باسم سمير“، اتُّهم من قبل بعض الرجال بالتحرش بهم بالقوة، تفاصيلًا جديدة رواها الفنان المصري عباس أبو الحسن، أحد من تعرض للتحرش على يد هذا الطبيب.

وقال عباس أبو الحسن، في تصريحات متلفزة عبر برنامج ”الحكاية“ على شاشة قناة Mbc مصر، إن قصته مع هذا الطبيب تعود إلى 35 عامًا مضت، مبينًا أنه تعرف عليه في الجيم، وتابع: ”في الأول لم يظهر منه أي بوادر بشأن تحرشه بالرجال ولكن بعد سنة تقريبا بدأنا نعرف إنه فتح الباب على رجل وهو يستحم ووقائع مشابهة“.

وأضاف ”أبو الحسن“ أن واقعة تحرش رجل بآخر أمر مهين، لدرجة تُشعر من يتعرض لهذا الموقف بالاضطراب، مردفًا: ”تكرر الأمر مرة أخرى تقريبًا من 20 سنة، ومرة ثالثة جاء من خلفي أثناء تدخيني للسيجارة، وشعرت بإهانة شديدة“.

وأكد الفنان المصري أن آخر واقعة تحرش تعرض لها على يد هذا الطبيب كانت في شهر يونيو من العام الماضي في مكان بالقرب من قسم الدقي، معقبًا: ”قالي إنت زعلان مني ده أنا بحبك ومد إيده عليّ داخل الأسانسير وضربته“.

وأضاف عباس أبو الحسن، أن الفنان المصري تميم يونس أرسل له رسالة صوتية يسرد فيها واقعة التحرش التي تعرض لها من نفس الطبيب، وأنه تم تخديره أثناء الاعتداء عليه، مبينًا أنه رأى فضح هذا الطبيب لأن حماية شباب مصر من التحرش لن تأتي بالتستر على الضحايا، ولكن بالردع وفضح المتحرشين وتطبيق القوانين.

وشددّ على أن هذا الطبيب معروف بهذه الوقائع بشكل مستمر، مبينًا أنه عند تعرضه للضرب أبدى رد فعل غريب للغاية، منوهًا بأنه: ”لم يكن يقاوم نهائيًا“، مردفًا أن ما شجعه على فضحه هو حملة الفتيات بالحديث عن وقائع التحرش التي حدثت لهن.

وأضاف قائلًا: ”استفزني أيضًا إعلاناته على الطرق السريعة بوشه وضحكته المستفزة أي علاج أسنان يجيب كل الفلوس دي و7 مراكز طبية حسيت إنه عامل إعلانات يجر بيها رجل الشباب المراهقين اللي بعضهم ممكن ميعرفش يشتكي لو حصل ضده تحرش“.

وأشار قائلًا: ”قلت لازم أفضحه واكتب البوست ده وكنت مراهن على إن في ناس كتير ممكن يكون تعرضوا لنفس ما تعرضت له.. وفعلًا جالي شهادات من 140 شاب تقريبًا تحرش بيهم ولم يمانعوا إني أحط شهادتهم واتقدم بيها ببلاغ“.

وشددّ على أن زوجة هذا الطبيب وأفراد أسرته توسطوا لعدم استكمال إجراءات البلاغات ضده، مبينًا أن هناك شابًا يعمل في توصيل الطلبات ولديه فيديوهات توثق ما فعله، وأنه تدمر نفسيًا، مبينًا: ”هو ده شاهد الثبات وعانى من محاولة ابتزازه كي يوفر له فرصة عمل وكان بيساومه بالفيديوهات وعرض عليه مليون جنيه ليتخلى عن الفيديوهات ولا يحتفظ بها“.

على الجانب الآخر، تحدث المحامي المصري كمال يونس، الوكيل القانوني لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش حيث شنّ هجومًا على الفنان عباس أبو الحسن، لتبنيه حملة فضح موكله في الشهور الماضية، لافتًا إلى أن وقائعه عارية عن الصحة.

وأشار المحامي المصري أنه استلم القضية قبل 72 ساعة فقط، لافتًا إلى أنه لم يستطيع حتى الآن تصوير ملف القضية، ولذلك فإن أي أحكام مسبقة على الطبيب لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه متأكد من براءة الطبيب.

وأشار كمال يونس، ”كل ما قيل عن الطبيب اتهامات ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة وما هي إلا أقوال مرسلة.. هذا الطبيب من أكبر أطباء الأسنان وإزاي هيخدر الضحايا في العيادة وفيها ناس كتير؟!“.

يُذكر أنه وخلال اليومين الماضيين تم القبض على الطبيب المتحرش، وأشارت النيابة العامة إلى أنه وخلال التحقيقات عثرت بهاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه، موضحة أنه أقر في الاعترافات بأنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية.

وبحسب النيابة، فإن الطبيب قال إن هذا الاضطراب، وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيًا، على أن تتم مباشرة التحقيقات لاحقًا.

وتعود الواقعة إلى، سبتمبر من العام الماضي، عندما أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ملف واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بالتحرش بالرجال إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووقتها علّق الفنان المصري عباس أبو الحسن، على الواقعة مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ للتحقيق الفوري ضد المشكو بحقه المعتاد على التحرش لعقود طويلة، منوهًا إلى أن المطرب المصري ”تميم يونس“ كان من بين من قدموا البلاغ معه.