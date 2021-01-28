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الكويت.. ضرب زوجته وهشم أضلعها لنوم...
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الكويت.. ضرب زوجته وهشم أضلعها لنومها دون إعداد وجبة الغداء

عاقبت محكمة في دولة الكويت، اليوم الخميس، زوجًا بالسجن 5 سنوات، وذلك بعدما اعتدى على زوجته بطريقة وحشية، وأصابها إصابات خطيرة. وأفادت مصادر كويتية، بأن الزوج

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المصدر: فريق التحرير

عاقبت محكمة في دولة الكويت، اليوم الخميس، زوجًا بالسجن 5 سنوات، وذلك بعدما اعتدى على زوجته بطريقة وحشية، وأصابها إصابات خطيرة.

وأفادت مصادر كويتية، بأن الزوج نقِم على زوجته بعد عودته من المنزل، واكتشاف أنها لم تقم بتجهيز وجبة الغداء.

وانهال الزوج على زوجته بالضرب المبرح، كما قام بخنقها وكسر أضلعها، لأنها نامت دون أن تقوم بإعداد وجبة الغداء.

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