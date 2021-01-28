الأمن الكويتي يعتقل المتهم الرئيسي بجريمة بتر أصابع شاب وطعنه بسيف

كشف مصدر أمني في الكويت، عن تمكُن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم الرئيسي بقضية الاعتداء على شاب كويتي وبتر أصابعه وطعنه بسيف وساطور، في جريمة صادمة وقعت بمحافظة مبارك الكبير قبل بضعة أيام.

وقال المصدر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية إن ”المتهم اعترف بالاعتداء بالأدوات الحادة (سيف وساطور) على المجني عليه بسبب خلافات بينهما“.

وأوضح المصدر أن ”والد المتهم الرئيسي ما زال متوارياً عن الأنظار وجارٍ ضبطه، كونه شارك بالاعتداء على الشاب المجني عليه الذي يرقد في مستشفى العدان لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به“.

ووقعت الحادثة داخل منزل بمحافظة مبارك الكبير، حيث تمت دعوة المجني عليه إلى وليمة غداء للمصالحة مع الجاني بسبب خلافات بينهما، وعند وصوله وقعت مشادة كلامية بينه وبين الجاني وتطور الخلاف إلى الاعتداء عليه بسيف وساطور بمشاركة والد الجاني.

وأُصيب الشاب المجني عليه ببتر في 4 من أصابعه، وجزء من الأنف، جراء طعنة، وجرح قطعي بالرأس.

وبحسب تقرير سابق ”فإن الجاني ووالده من أصحاب السوابق بقضايا المخدرات“.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء، لحجم الضرر الذي لحق بالشاب، لاسيما أنها تزامنت مع حادثة قتل راح ضحيتها شاب يُدعى ”حسن أشكناني“ فارق الحياة عقب تلقيه عدة طعنات من شاب آخر بعد مشاجرة وقعت بينهما في مواقف جمعية القادسية.