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حدث بالكويت يهتك عرض طفلة ويرميها م...
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حدث بالكويت يهتك عرض طفلة ويرميها من الطابق الأول

أقدم حدث، يبلغ من العمر 16 عامًا، في دولة الكويت على هتك عرض طفلة لا تتجاوز 3 سنوات من عمرها. وعمد المتهم بعد ذلك، إلى رميها من الطابق الأول في منطقة القصر في

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المصدر: فريق التحرير

أقدم حدث، يبلغ من العمر 16 عامًا، في دولة الكويت على هتك عرض طفلة لا تتجاوز 3 سنوات من عمرها.

وعمد المتهم بعد ذلك، إلى رميها من الطابق الأول في منطقة القصر في محافظة الجهراء.

ذكرت تقارير كويتية، أنه قد تم توجيه اتهام للحدث بهتك عرض الطفلة، فيما لا يزال الطب الشرعي بانتظار تعافي الطفلة.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة إلى حد اللحظة.

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