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الكويت.. ضبط 4 موظفين عرب بتهمة تصو...
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الكويت.. ضبط 4 موظفين عرب بتهمة تصوير ملفات قضايا وبيعها

ضبطت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت 4 أشخاص من جنسية عربية، يعملون بوظيفة حاجب محكمة، يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا، لا تزال منظورة أمام القضاء

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المصدر: فريق التحرير

ضبطت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت 4 أشخاص من جنسية عربية، يعملون بوظيفة حاجب محكمة، يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا، لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي.

وكشف حساب وزارة الداخلية في بيان لها عبر موقع التواصل ”تويتر“، أنه أثناء تحريات مكثفة بشأن تسريب المعلومات والمستندات، تم رصد 4 أشخاص يعملون على تصوير ملفات قضايا لا تزال منظورة.

وأضافت الداخلية أنه: ”إثر ذلك تمت مداهمة مسكنهم، حيث عثر بحوزتهم على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء“.

وبحسب البيان، تأتي عملية الضبط بعد القبض على 4 أشخاص عرب مطلع يناير/ كانون الثاني بذات التهم، حيث تبين قيام 3 موظفين يعملون في إحدى المحاكم، بالإضافة إلى مندوب محامٍ، بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها.

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