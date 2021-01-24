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غموض يلف الجريمة.. مقتل الشابة قمر...
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غموض يلف الجريمة.. مقتل الشابة قمر على يد شقيقيها يهز السعودية

خطف الحديث عن جريمة قتل شابة سعودية تدعى قمر، اهتمام آلاف المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، على الرغم من تضارب المعلومات حول تفاصيل القضية. وبدأت

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

خطف الحديث عن جريمة قتل شابة سعودية تدعى قمر، اهتمام آلاف المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، على الرغم من تضارب المعلومات حول تفاصيل القضية.

وبدأت قصة قمر بالحديث عن اختفائها منذ أيام ومطالب للجهات الرسمية بالبحث عنها، قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليها مقتولة وفق تغريدات منسوبة لحساب شابة أخرى تدعى منال، وتزعم أنها شقيقة قمر.

وتقول صاحبة الحساب التي يصعب التحقق من هويتها، إن شقيقتها قمر قضت على يد شقيقيها ناصر وأحمد بتحريض من زوجة الثاني، قبل أن يتم العثور على جثة الشابة مدفونة في ظروف غامضة.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من شرطة منطقة الرياض، حيث تدور أحداث الجريمة في محافظتي الخرج والوجه ومدينة الرياض، إلا أن هناك فيديو منسوبا لوالدة قمر، تصرخ فيه بعد العثور على جثتها.

كما يظهر شاب في مقطع فيديو آخر، يقول مغردون سعوديون إنه شقيق الضحية، إذ يدافع الشاب عن نفسه من الاتهامات ضده، ويتعهد بمقاضاة المسيئين.

وجذبت تلك التفاصيل عشرات آلاف التغريدات التي يطالب غالبية أصحابها بالتحقيق في ما جرى ومحاسبة المتورطين في قتل قمر، حيث تثير حوادث وجرائم العنف ضد النساء ردود فعل واسعة في المملكة.

وتحت الوسوم ”#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص“ و “ #يارب_الطف_بحال_قمر“ دوّن مغردون من الجنسين، عبارات وتعليقات غاضبة مما واجهته قمر، ومطالب بمحاسبة المجرمين، بجانب سن مزيد من التشريعات لتوفير حماية للنساء على حد وصف بعض المغردين.

ولدى السعودية وحدة حكومية متخصصة بتلقي بلاغات العنف الأسري وتوفير الحماية للنساء، لكنها تتلقى انتقادات من قبل بعض نشطاء وناشطات الدفاع عن حقوق النساء في المملكة، تتعلق بعدم القدرة على توفير حماية فعلية للنساء اللاتي يلجأن إليها.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الشرطة حول حقيقة ما جرى، إذ يتم تأخير صدور مثل تلك البيانات ،في العادة، لاعتبارات أمنية تتعلق بمجريات التحقيق أحيانا أو القبض على المجرمين، لكن المملكة تحكم بالإعدام على من يدانون بجرائم القتل العمد.

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