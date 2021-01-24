غموض يلف الجريمة.. مقتل الشابة قمر على يد شقيقيها يهز السعودية

خطف الحديث عن جريمة قتل شابة سعودية تدعى قمر، اهتمام آلاف المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، على الرغم من تضارب المعلومات حول تفاصيل القضية.

وبدأت قصة قمر بالحديث عن اختفائها منذ أيام ومطالب للجهات الرسمية بالبحث عنها، قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليها مقتولة وفق تغريدات منسوبة لحساب شابة أخرى تدعى منال، وتزعم أنها شقيقة قمر.

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص

الي يسالون اش السالفه السالفه ان قمر سنابها عام وقامت زوجة اخوها بتحريض اخوها احمد واحمد حرض ناصر واتفقو كلهم على قمر واغدرو فيهاا واذبحوهاا واليوم حصلو جثتها واختها رافعه الهشتاق خوف من اخوانها لا يطلعون يذبحونها هي وامها وتبي تاخذ حق اختها .. — s (@Sv31__) January 23, 2021

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص أطالب بقاصصهم احمد وناصر قتلو اختي وهند معهم — manal.. (@na_277a) January 23, 2021

وتقول صاحبة الحساب التي يصعب التحقق من هويتها، إن شقيقتها قمر قضت على يد شقيقيها ناصر وأحمد بتحريض من زوجة الثاني، قبل أن يتم العثور على جثة الشابة مدفونة في ظروف غامضة.

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص وين بتروح من عذاب ربك دنيا وآخره قتلت روح بريئه اطالب بحد السيف عليهم انا حياتي بتكون مهدده لو طلعو pic.twitter.com/iDzcSvpkpO — manal.. (@na_277a) January 23, 2021

ورغم عدم صدور بيان رسمي من شرطة منطقة الرياض، حيث تدور أحداث الجريمة في محافظتي الخرج والوجه ومدينة الرياض، إلا أن هناك فيديو منسوبا لوالدة قمر، تصرخ فيه بعد العثور على جثتها.

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص ليش ي احمد كانت تحبك ليشش الله يحرق قلبك pic.twitter.com/743OvhZNRT — manal.. (@na_277a) January 23, 2021

كما يظهر شاب في مقطع فيديو آخر، يقول مغردون سعوديون إنه شقيق الضحية، إذ يدافع الشاب عن نفسه من الاتهامات ضده، ويتعهد بمقاضاة المسيئين.

الله يىاخذ روحه قاعد يتكلم بكل اريحيه ولا كأنه مسوي جريىمه نو وندر طالما عنده رْب وعايش بالشرق الأوىىىط ماراح يصير له شي #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص pic.twitter.com/OCkGQLr3yv — B e e 𐤀 ♀ (@Shxxoy) January 23, 2021

وجذبت تلك التفاصيل عشرات آلاف التغريدات التي يطالب غالبية أصحابها بالتحقيق في ما جرى ومحاسبة المتورطين في قتل قمر، حيث تثير حوادث وجرائم العنف ضد النساء ردود فعل واسعة في المملكة.

وتحت الوسوم ”#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص“ و “ #يارب_الطف_بحال_قمر“ دوّن مغردون من الجنسين، عبارات وتعليقات غاضبة مما واجهته قمر، ومطالب بمحاسبة المجرمين، بجانب سن مزيد من التشريعات لتوفير حماية للنساء على حد وصف بعض المغردين.

هذي سالفه قمر كلها الله يرحمها ويغفر لها 💔💔#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص pic.twitter.com/gfDf2ob8mO — Razan 🦋 (@RazanR81800403) January 24, 2021

ولدى السعودية وحدة حكومية متخصصة بتلقي بلاغات العنف الأسري وتوفير الحماية للنساء، لكنها تتلقى انتقادات من قبل بعض نشطاء وناشطات الدفاع عن حقوق النساء في المملكة، تتعلق بعدم القدرة على توفير حماية فعلية للنساء اللاتي يلجأن إليها.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الشرطة حول حقيقة ما جرى، إذ يتم تأخير صدور مثل تلك البيانات ،في العادة، لاعتبارات أمنية تتعلق بمجريات التحقيق أحيانا أو القبض على المجرمين، لكن المملكة تحكم بالإعدام على من يدانون بجرائم القتل العمد.