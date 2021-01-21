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السجن عاما لطبيب مصري وشهرا لكويتي...
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السجن عاما لطبيب مصري وشهرا لكويتي بتهمة القتل الخطأ للنائب السابق فلاح الصواغ

أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الخميس، حكم أول درجة بسجن طبيب مصري موجود خارج البلاد لمدة عام، بتهمة قتل النائب السابق فلاح الصواغ بالخطأ أثناء

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الخميس، حكم أول درجة بسجن طبيب مصري موجود خارج البلاد لمدة عام، بتهمة قتل النائب السابق فلاح الصواغ بالخطأ أثناء إجراء عملية له في المستشفى، قبل أكثر من أربعة أعوام.

وقضت المحكمة كذلك بسجن طبيب كويتي متهم بذات القضية مدة شهر واحد مع وقف التنفيذ دون كفالة، وإلغاء الحكم السابق الصادر بحقه الذي كان يقضي بسجنه مدة عام، وفقاً لحسابات إخبارية محلية.

وكان الصواغ قد توفي في تشرين الأول أكتوبر من عام 2016 في مستشفى البابطين للتجميل والحروق بالكويت، بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون، إلا أنه شعر بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية التي أدخل على إثرها إلى العناية المركزة، وهناك وافته المنية.

والصواغ من مواليد 1961، وكان من أهم الشخصيات السياسية والإنسانية في الكويت، إذ عمل في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية سابقًا، وعضو جمعية الفنطاس التعاونية سابقًا، ونائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة، كما خاض الصواغ انتخابات مجلس الأمة عام 2009 و2012 في الدائرة الخامسة، وحصل في كلتا الدورتين على المركز الأول في الدائرة.

وشهد القطاع الصحي في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عدة قضايا أخطاء طبية، تم تشكيل لجان تحقيق فيها، بالتزامن مع حالة استياء شعبية ونيابية شديدة، ومطالبات بتشديد العقوبات على المقصرين بالقطاع الصحي؛ لوضع حد لهذه الأخطاء التي راح ضحيتها مرضى بعضهم أطفال.

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