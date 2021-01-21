السجن عاما لطبيب مصري وشهرا لكويتي بتهمة القتل الخطأ للنائب السابق فلاح الصواغ

أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الخميس، حكم أول درجة بسجن طبيب مصري موجود خارج البلاد لمدة عام، بتهمة قتل النائب السابق فلاح الصواغ بالخطأ أثناء إجراء عملية له في المستشفى، قبل أكثر من أربعة أعوام.

#كويتنا | في قضية القتل الخطأ للراحل #فلاح_الصواغ خلال عملية جراحية: ◾️«الاستئناف» تقضي بحبس طبيب كويتي «شهر» مع وقف التنفيذ وتلغي حكم الحبس سنة.. ◾️صدور حكم بحبس طبيب مصري «هارب» لمدة سنة..#الكويت pic.twitter.com/CUmJHgf1Xx — كويتنا بلس (@kuwaitnaanews) January 21, 2021

وقضت المحكمة كذلك بسجن طبيب كويتي متهم بذات القضية مدة شهر واحد مع وقف التنفيذ دون كفالة، وإلغاء الحكم السابق الصادر بحقه الذي كان يقضي بسجنه مدة عام، وفقاً لحسابات إخبارية محلية.

في قضية قتل فلاح الصواغ بالخطأ

محكمة الجنح المستأنفة تقضي بحبس طبيب كويتي شهر مع وقف التنفيذ دون كفالة وتلغي حكم الحبس سنة وصدور حبس طبيب مصري هارب سنة pic.twitter.com/HmLybyFRh8 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) January 21, 2021

وكان الصواغ قد توفي في تشرين الأول أكتوبر من عام 2016 في مستشفى البابطين للتجميل والحروق بالكويت، بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون، إلا أنه شعر بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية التي أدخل على إثرها إلى العناية المركزة، وهناك وافته المنية.

اليوم حكمة محكمة الاستئناف

في قضية الوالد النائب السابق

المرحوم #فلاح_الصواغ

بإدانة الدكتور الجراح وتأييد حكم اول درجه، وعلى وزير الصحة ان يحساب هذا الدكتور بعد صدور الحكم ويحافظ على ارواح الناس،

ودعوانا بالمحكمة هي محاسبة كل مخطأ ومقصر حتى يكون هناك رادع لكل مهمل لا يهتم بمرضاه — م سعود فلاح الصواغ (@saudalsawagh) January 21, 2021

والصواغ من مواليد 1961، وكان من أهم الشخصيات السياسية والإنسانية في الكويت، إذ عمل في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية سابقًا، وعضو جمعية الفنطاس التعاونية سابقًا، ونائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة، كما خاض الصواغ انتخابات مجلس الأمة عام 2009 و2012 في الدائرة الخامسة، وحصل في كلتا الدورتين على المركز الأول في الدائرة.

وشهد القطاع الصحي في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عدة قضايا أخطاء طبية، تم تشكيل لجان تحقيق فيها، بالتزامن مع حالة استياء شعبية ونيابية شديدة، ومطالبات بتشديد العقوبات على المقصرين بالقطاع الصحي؛ لوضع حد لهذه الأخطاء التي راح ضحيتها مرضى بعضهم أطفال.