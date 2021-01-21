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القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر...
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القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها في السعودية

أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، الخميس، القبض على شخص بعد أن تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، الخميس، القبض على شخص بعد أن تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة إنه ”بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته“.

وأشارت في تغريدة عبر موقع ”تويتر“ إلى أن الشخص، الذي تم ضبطه، مواطن في العقد الثالث من العمر، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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