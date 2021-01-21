القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها في السعودية

أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، الخميس، القبض على شخص بعد أن تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة إنه ”بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته“.

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر

.. جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى #النيابة_العامة pic.twitter.com/u0AIBYU7Ur — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 21, 2021

وأشارت في تغريدة عبر موقع ”تويتر“ إلى أن الشخص، الذي تم ضبطه، مواطن في العقد الثالث من العمر، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.