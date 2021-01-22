جريمة اغتصاب جماعي يقودها قاض في مصر.. استدرجوها بـ"حيلة ماكرة"

أحالت النيابة العامة في مصر قاضٍ بمحكمة استئناف يبلغ 40 عاما، واثنين من أصدقائه أحدهما صاحب مكتب مقاولات، والآخر صاحب شركة أجهزة كهربائية، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها واغتصابها.

وجرى اختطاف الشابة، عن طريق التحايل عليها إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها.

تضمن أمر الإحالة، خطف المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، في مركز شرطة العلمين، المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها.

وجاء بأمر الإحالة: ”أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته والمتهمين الآخرين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس“.

وأضاف: ”توجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم“.

وتابع: ”شل المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، وجردوها من ملابسها واغتصبوها“.