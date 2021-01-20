بعد انتشار فيديو صادم.. الأمن المصري يعتقل أبا عذب رضيعته في الشارع

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الأب الذي جرد طفلته الرضيعة من ملابسها في الشارع وحاول حرقها، مدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للأب ”تهمة الشروع بالقتل وتعريض حياة طفلته للخطر“.

وبحسب بيان صادر عنها، فإن المتهم ”أقر بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقر بصحة ظهوره فيه“.

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وكانت الأجهزة الأمنية ألقت، في وقت سابق اليوم، القبض على الأب، حيث أثارت الواقعة جدلًا كبيرًا وحالة من الغضب.

وكشفت والدة الطفلة المعتدى عليها من قبل أبيها في التحقيقات أن زوجها عذب الرضيعة بنزع ملابسها وسط الشارع في البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر؛ بسبب طباعه السيئة، ووجود خلاف بينهما، وأنه معتاد على ارتكاب أفعال غريبة.

وأشارت الأم إلى أن سبب تعذيب الأب لطفلته مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية للطلاق منه بسبب أفعاله.