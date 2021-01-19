الكويت.. سجن مدير في البلدية و3 مصريين بتهمة الاستيلاء على المال العام‎‎

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن مدير في البلدية وموظفين مصريين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وشمل الحكم موظفة أخرى من الجنسية المصرية، بسجنها خمس سنوات، وإلزام المتهمين جميعا برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها، وإبعاد المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، نقلا عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

#الجنايات: حبس مدير في #البلدية وموظفَين مصريَين 10 سنوات وموظفة 5 سنوات عن تهمة الاستيلاء على المال العام https://t.co/H5nhCDJU0W — الراي (@AlraiMediaGroup) January 19, 2021

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وسبق أن نظرت المحاكم الكويتية بقضايا مشابهة بمؤسسات مختلفة، بعضها صدر فيها أحكام وبعضها الآخر ما زال قيد المحاكمة، ومن أبرز قضايا الاختلاسات قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم بها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.