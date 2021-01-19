بعد إثارته الجدل.. الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول "زواج التجربة"

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول على ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ“زواج التجربة“، مشيرة إلى أن المصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.

وأهابت دار الإفتاء المصرية في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم.

وتابع: ”مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية“.

وأطلق محام مصري يدعى أحمد مهران، مؤخرًا مبادرة تحت مسمى ”زواج التجربة“، مشيرا إلى ان هذه التسمية جاءت للفت الانتباه فقط، الفعقد هو زواج شرعي وفق احكام الشريعة.

وكان أول ظهور لمبادرة ”زواج التجربة“ عبر صفحة المحام ذاته بـ“فيسبوك“، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مهران حينها إن تلك المبادرة تهدف إلى ”التقليل من الطلاق“.

وأخدت المبادرة مساحات من الانتشار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر حتى بلغت حدا كبيرا الأسبوع الجاري، وهو ما استدعى فتوى التحريم من دار الإفتاء المصرية.