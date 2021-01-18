أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل المتهمة في واقعة ”التورتة الفاضحة“، خلال حفل عيد ميلاد، داخل نادٍ شهير بكفالة 5 آلاف جنيه.
ونسبت النيابة المصرية للسيدة، اتهامات تصنيع مأكولات بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء تتضمن إيحاءات جنسية.
وقالت المتهمة خلال التحقيق معها: ”هما طلبوا مني الأشكال دي وأنا نفذت طلبهم، وإحدى عضوات النادي حضرت إلى المحل وسلمت ليّ صور أعضاء تناسلية وطلبت مني تورتة وحلويات بتلك الأشكال“.
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صاحبة التورتة الفاضحة التي أثارت ضجة عارمة عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تداول صور احتفال مجموعة من النساء بعيد ميلاد إحداهن، من خلال توزيع حلوى على شكل أعضاء تناسلية.
وتعليقا على الحادثة أعلنت دار الإفتاء المصرية أن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.
وكشفت التحريات أن الشيف المسؤولة عن الواقعة لها معلومات مسجلة في واقعة مشابهة من قبل وألقي القبض عليها في مسكنها في القاهرة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفجرت قضية احتفال عضوات في نادي الجزيرة في مصر بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية للرجال والنساء، موجة جدل وغضب بين أعضاء النادي من جهة والجمهور من جهة ثانية، وسط مطالب بفتح تحقيق ومحاسبتهن.
مصر.. إخلاء سبيل سيدة "التورتة الفاضحة" بعد التحقيق معها
أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل المتهمة في واقعة "التورتة الفاضحة"، خلال حفل عيد ميلاد، داخل نادٍ شهير بكفالة 5 آلاف جنيه. ونسبت النيابة المصرية للسيدة،
أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل المتهمة في واقعة ”التورتة الفاضحة“، خلال حفل عيد ميلاد، داخل نادٍ شهير بكفالة 5 آلاف جنيه.