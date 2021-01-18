مصر.. إخلاء سبيل سيدة "التورتة الفاضحة" بعد التحقيق معها

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أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل المتهمة في واقعة "التورتة الفاضحة"، خلال حفل عيد ميلاد، داخل نادٍ شهير بكفالة 5 آلاف جنيه. ونسبت النيابة المصرية للسيدة،