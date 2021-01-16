ضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

رصد مواطنون كويتيون اليوم السبت قاربا على متنه مجموعة إيرانيين، تسللوا إلى البلاد عن طريق البحر للدخول إليها بطريقة غير شرعية.

وضبط المواطنون بعض هؤلاء الإيرانيين عقب نزولهم من القارب في منطقة شاليهات ميناء عبدالله، في حين لاذ الآخرون بالفرار والاختفاء بين الشاليهات بعد عودة قائد القارب إلى البحر متوجها إلى إيران.

القبض على عدد من الإيرانيين تسللوا للدخول إلى الكويت عن طريق البحر. pic.twitter.com/rnX1GPOG0y — المجلس (@Almajlliss) January 16, 2021

وأبلغ المواطنون على الفور الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى منطقة الشاليهات، وتمكنت بعد تمشيط المنطقة من ضبط بقية الإيرانيين وهم تسعة أشخاص، إضافة إلى قائد القارب الذي ضبطه عناصر خفر السواحل في عمق البحر، وفق ما أكده مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن بعض المضبوطين اتخذوا من حاويات القمامة مكانا للاختفاء قبل أن يتم ضبطهم.

وقد تم إحالة المضبوطين إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.