15 يناير

عائلة الضابط الليبي عبدالباسط المقرحي تخسر التماسا لتبرئته

عائلة الضابط الليبي عبدالباسط المقر...

قال محامي عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي في عام 1988 أودى بحياة 270 شخصًا، إن الأسرة خسرت اليوم الجمعة التماسا

المصدر: رويترز

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قال محامي عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي في عام 1988 أودى بحياة 270 شخصًا، إن الأسرة خسرت اليوم الجمعة التماسا أمام محكمة اسكتلندية لتبرئته بعد وفاته.

وتوفي المقرحي، وهو ضابط مخابرات ليبي، في عام 2012، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2001 بعد إدانته بقتل 243 راكبا وطاقم الطائرة، الذي يضم 16 شخصًا و11 من سكان لوكربي في الهجوم الأكثر دموية في التاريخ البريطاني.

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وأعلن عامر أنور محامي عائلة المقرحي أن محكمة الاستئناف الجنائية في اسكتلندا أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ورفضت السببين المذكورين للالتماس ولهذا رفضت الطعن المقدم على الإدانة.

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وأشار محامي العائلة في بيان إلى ”أن العائلة ستقدم طعنا على الحكم أمام المحكمة العليا البريطانية“.