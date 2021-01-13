مصر.. حبس متهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان، 4 أيام على ذمة التحقيق معه.

وقالت وحدة الرصد والتحليل في إدارة البيان بمكتب النائب العام إنها ”رصدت ادعاء متهم إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، ومنشورات أخرى أشارت لكذب المتهم وتأثيره سلبًا في بعض المرضى الحقيقيين الذين انتابتهم لذلك حالةٌ من اليأس والإحباط، وأوقف بعضهم العلاج، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة“.

وإثر ذلك استدعت الشرطة المتهم لمناقشته، حيث أكد عدم إصابته بالمرض وادعاءه الإصابة به في مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة والربح، وبضبطه استجوبته ”النيابة العامة“ فيما نُسب إليه من إذاعته أخبارًا كاذبة وارتكابه جريمة النصب باستعمال وسيلة احتيالية للاستيلاء على الأموال، حيث أقرَّ بارتكابه تلك الجريمة وادعائه في مواقع التواصل الاجتماعي إصابته بالمرض لاستعطاف الناس؛ بقصد تحقيق الشهرة وزيادة متابعيه بتلك المواقع، وأن والدته كانت تعتقد بحسن نية في مرضه.

وبعد التحري أمرت ”النيابة العامة“ بحبس المتهم أربعة أيام، واتخذت إجراءات فحص حساباته والصفحات التي يديرها في مواقع التواصل الاجتماعي فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.