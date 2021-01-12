الكويت.. اتهام مكتب للسيارات الفارهة بغسيل أموال

ضبطت نيابة الأموال العامة في الكويت، اليوم الثلاثاء، مستندات خاصة بمكتب للسيارات الفارهة؛ بعد ورود تحريات إليها تثبت قيام المكتب بغسيل الأموال.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة، أن ”نيابة الأموال انتقلت إلى مكتب السيارات بعد ورود بلاغين إليها، أحدهما من وزارة التجارة، والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليه تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة“.

وأضافت المصادر، أن ”هناك شركات جديدة قد يتم فتح التحقيق بشأنها، والقانون لن يستثني أحدا“.

وكشفت السلطات الكويتية المختصة، في الأشهر القليلة الماضية، عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة ومشاهير وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المتهمين الذين تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بحقهم، ريثما يتم الفصل في التهم الموجهة إليهم، فيما تم حجز متهمين آخرين لاستكمال التحقيق معهم والنظر بالتهم الموجهة إليهم.