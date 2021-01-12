الكويت.. المؤبد لعسكري هتك عرض طفل بمنطقة عبدالله المبارك

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق مواطن عسكري، أقدم على هتك عرض طفل في حديقة بمنطقة عبدالله المبارك، كما ألزمته بدفع 5001 دينار (16,500 دولار) تعويضا مؤقتا.

وسبق أن تنازل والد طفلين من أصل 3 أطفال تم اختطافهم من قبل المتهم، والاعتداء عليهم، عن حقه في القضية.

محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمواطن عسكري هتك عرض طفل مراهق في حديقة منطقة عبدالله المبارك والزام المتهم بـ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً. pic.twitter.com/7pirnkTr9r — المجلس (@Almajlliss) January 12, 2021

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع العام 2019، حين أسهم طفل (يبلغ من العمر 11 عامًا) بتمكين رجال الأمن من ضبط المتهم قبل هروبه، بعد أن استنجد بعمليات الداخلية مبلغًا عن تعرضه مع زميليه للخطف، والاعتداء عليه من قبل شخص زعم أنه رجل مباحث، أثناء تواجدهم في إحدى الحدائق.

وإثر استنجاد الطفل، وصل رجال الأمن إلى موقع البلاغ القريب من حديقة في منطقة ”عبدالله المبارك“ وتم توقيف المتهم، وتبين أنه عسكري في أمن الحدود.

وقال الأطفال الثلاثة، إنهم كانوا يلعبون حين استوقفهم المتهم وأبلغهم بأنه من رجال المباحث، وشرع في الاعتداء عليهم عنوة، وقام بهتك عرض الطفل المبلغ.