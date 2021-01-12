دبي.. القبض على زائر عربي استغل كورونا لجلب الحبيب وتوفير العمل

ألقت شرطة دبي القبض على مشعوذ عربي الجنسية قبل أن يتلقى 10 آلاف درهم (2700 دولار) من إحدى الضحايا، حيث كان يوهم ضحاياه بقدرته على جلب الحبيب، كما ضبطت طلاسم وتعاويذ ومياها غريبة ومجموعة أقفال وأحراز.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فثمة معلومات تفيد بوجود شخص عربي الجنسية قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، ويقيم في أحد الفنادق بمنطقة ديرة يروج لنفسه بأن لديه قدرات على جلب الحبيب وإيجاد وظائف للناس وتسهيل أعمالهم خاصة في ظل ظروف كورونا، وتبين أن لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض من خلالها على الناس تلك الخدمات مقابل 10 آلاف درهم (2700 دولار).

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إنه ”تم التأكد من المعلومات وإعداد كمين للمتهم الذي طلب بعض الطلبات الغريبة وتم الاتفاق على تسليمه مبلغ 10 آلاف درهم مقابل إيجاد فرصة عمل وزواج، وبالفعل ألقي القبض عليه وتم تفتيش مقر سكنه وعثر على مجموعة من الطلاسم والأحراز والأقفال الصغيرة“.

وحاول المتهم القيام ببعض الحركات والتلفظ بألفاظ غير مفهومة لتخويف رجال الشرطة، حيث تبين أنه كان يستغل حاجة الناس للعمل في ظل أزمة كورونا.

كما ألقت الشرطة القبض على شخص آخر كان يستغل الفتيات خاصة، معتمدا على ممارسة رياضة كمال الأجسام، ليستعرض بنيته القوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا قدرته على جلب الحبيب، وبإعداد كمين تم ضبطه، وأقر بأنه تعلم السحر وحاول ممارسته عبر اصطياد الفتيات.