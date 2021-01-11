السجن مدى الحياة لليبي قتل 3 رجال في حادث طعن ببريطانيا

أصدر قاض بريطاني، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على ليبي قتل ثلاثة رجال في حادث طعن بمتنزه فيما اعتُبر هجوما إرهابيا العام الماضي.

وأقر خيري سعد الله، البالغ من العُمر 26 عامًا، بقتل الرجال الثلاثة وطعن ثلاثة آخرين بسكين في الـ20 من شهر يونيو/حزيران لعام في بلدة ريدينج الإنجليزية.

وقالت جيني هوبكنز رئيسة قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بالادعاء البريطاني: ”خيري سعد الله نفذ هجوما وحشيا خطط له مسبقا على مجموعة من الأصدقاء كانوا يقضون أمسية في متنزه كان يفترض أن يشعروا فيه بالأمان الكامل“.