مصر.. النائب العام يأمر بالطعن في براءة المتهمين بقضية "سيدة الكرم"

شهدت قضية ”هتك عرض“ امرأة مصرية عرفت إعلاميا باسم ”سيدة الكرم“، تطورات مفاجئة بعد الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية التي شغلت الرأي العام المصري.

وقرر النائب العام المصري، يوم الأحد، الطعن بالحكم الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ”ببراءة 3 متهمين بهتك عرض سيدة في قرية الكرم بصعيد مصر بالقوة“.

ووجه النائب العام بـ“دراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين“.

وتعود الواقعة لعام 2016، حين قام عدد من الأشخاص بتعرية سيدة تبلغ 70 عاما من ملابسها كاملة، والتجمع أمام منازل عائلة قبطية وإحراق 5 منازل ومخزن وإصابة شخصين؛ بعد تردد أنباء عن تورط قبطي في علاقة جنسية مع ربة منزل مسلمة.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر، أصدرت الشهر الماضي حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية، بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات.