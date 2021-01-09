مسؤول عراقي يكشف سر ظهور أغطية مجاري بغداد في مدينة تركية (فيديو)

علق مسؤول في مديرية مجاري العاصمة العراقية، بغداد، السبت، على فيديو متداول يظهر أغطية صرف صحي، عراقية في مدينة غازي عنتاب التركية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أغطية مجاري صرف صحي في غازي عنتاب التركية، مختومة بشعار محافظة بغداد – قضاء المحمودية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين العراقيين.

جيران لو نقمه ماخلوا شي مانهبوا ببلدنا حتى اغطية المجاري 😔 تركيا وملحقاتها جيران السوء pic.twitter.com/uw6Udw89Kt — خزعليه أنا 🇮🇶 (@allgeon12) January 9, 2021

وقال مسؤول مديرية مجاري محافظة بغداد، شاكر الكعبي ”كنت رئيسا لدائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري المحمودية الاستراتيجي الذي أنجز ودخل الخدمة العام 2015 بواقع 380 كم من شبكات الأمطار والصرف الصحي، ومحطات ضخ عدد 16 ومن فقرات العقد تجهيز أغطية (مانهولات آهينية) ووقع الاختيار على مصنع تركي آنذاك في محافظة غازي عنتاب التركية، ومن متطلبات التجهيز لكافة المعدات الميكانيكية والكهربائية حفر اسم المحافظة والمشروع“.

وأضاف أن المصنع قد اضطر لتصنيع (قوالب) لكمية معينة وتم تجهيز الكمية المطلوبة للمشروع وكانت بنحو سبعة آلاف غطاء مانهول بين دائري ومستطيل (أمطار وصرف صحي).

وتساءل الكعبي، ”كيف سمحت بلدية غازي عنتاب تجهيز ونصب الغطاء في مناطقها؟“، مؤكداً في الوقت ذاته أن ”هذا الغطاء لم يخرج من العراق إلى تركيا كما أشاع البعض، وما هي الجدوى الاقتصادية من ذلك؟“.

ويظهر الفيديو، سيدة عراقية تسير في أحد شوارع المدينة التركية، لتتفاجئ بأغطية مجاري، مدوّن عليها ”محافظة بغداد مجاري المحمودية“ قائلة ”ماذا تفعل هذه هنا في غازي عنتاب؟“.

وسرعان ما اعتبر المستخدمون أنّ هناك شبهة فساد في العراق أو أن تركيا سرقت هذه المواد.