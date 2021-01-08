إلقاء القبض على 4 مقيمين في الكويت بتهمة تصوير ملفات القضايا وبيعها

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على 4 أشخاص من جنسية عربية، يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا، مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فقد توصلت التحريات السرية للمباحث الجنائية إلى قيام 3 موظفين يعملون في إحدى المحاكم، بالإضافة إلى مندوب محامٍ، بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها.

وبعد التأكد من المعلومات، تم عمل كمين للمتهمين وتزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال، وعند الاستلام والتسليم تم إلقاء القبض على المتهمين، وهم من إحدى الجنسيات العربية.

وأقر المتهمون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة أمام المحكمة مقابل مبلغ من المال، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.