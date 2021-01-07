الكويت.. صيدلاني يوفر حبوبا مخدرة لنساء مدمنات ويبتزهن "جنسيا"

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على صيدلاني من جنسية عربية يعمل في مستشفى حكومي، بعد ورود معلومات للمباحث الجنائية تفيد بأنه يقوم بصرف حبوب مخدرة لبعض النساء مقابل حضورهنّ إلى شقته لإقامة علاقات غير شرعية معهن.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الصيدلاني عمد إلى استغلال وظيفته للاستيلاء على هذه الحبوب، وإذا زاد الطلب عليها من الصيدلية التي يشرف عليها يقوم بطلب الحبوب من أطباء في المستشفى نفسه، مستغلا حسن نيتهم بإعطائه وصفات طبية، وذلك حتى لا ينفضح أمره.

وبعد ورود المعلومات للأجهزة الأمنية، تم إرسال مصدر نسائي أمني للتثبت إلى الصيدلية وتوثيق ذلك بالصوت والصورة، حيث قامت السيدة المرسلة بالطلب من الصيدلاني كمية من الحبوب المخدرة، وأبلغها بأنه سيفعل ذلك مقابل أن تقوم بزيارته في شقته، وأن الحبوب ستكون جاهزة في الشقة، وألمح لها بعلاقة غير شرعية، مقابل الاستجابة لطلبها.

وقال مصدر أمني إن المصدر النسائي تواصلت مع الصيدلاني هاتفيا ومن ثم جرى الاتفاق على زيارته داخل الشقة، على أن تتسلم الحبوب وتنفذ ما وعدت به، وبمجرد دخول المصدر إلى شقة الصيدلاني جرى مداهمة الشقة وضبطه واقتيد إلى المباحث الجنائية.

وإثر تحريات، أقر الصيدلاني بالتهم الموجهة إليه وأنه مارسها على مدار 8 أشهر، وأن المدمنات على الحبوب المخدرة كنّ يأتين لزيارته داخل الشقة.

وتابع أنه كان يصل إلى هؤلاء النساء، لأنهن كن يعرفن بعضهن بعضا، حيث يخبرن بعضهن بقدرته على توفير الحبوب، وهو ما دفعه لاستدراج السيدة تلو الأخرى.

وقال الصيدلاني المتهم إنه كان يستغل حسن نية زملائه من الأطباء في كتابة وصفات طبية تفوق الكمية المسموح بها.