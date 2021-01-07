تفاصيل جديدة ومثيرة حول قضية مقتل البدون عبد الله الخليفة في الكويت

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الكويت، مع المتهمين بقضية مقتل الشاب ”البدون“ عبد الله عبد العال الخليفة، الذي فارق الحياة قبل خمسة أيام، في حادثة تصدرت اهتمام شريحة واسعة من الكويتيين، عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن القضية المتهم بها عسكري في وزارة الداخلية.

وأشارت هذه التحقيقات مع أربعة متهمين في القضية إلى وجود كلب ومواد مخدرة خلف الجريمة، وفق ما أكده مصدر مطلع لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إذ قال ”إن صاحب الديوانية التي وقعت أمامها الحادثة، وهو صديق المجني عليه، اتهم عسكريا واثنين من أقاربه بسرقة كلبه“.

وتوجه صاحب الديوانية إلى ديوانية العسكري بمحافظة الأحمدي لاسترجاع كلبه بالقوة، ليقوم في تلك الأثناء بسرقة مواد مخدرة من الديوانية وترك رسالة تتضمن تهديدا وتحديا عند الخادم لإعطائها للعسكري الذي كان موجودا في تلك الأثناء بسكراب السيارات لشراء قطع غيار للسيارة التي استُخدِمت في الجريمة لاحقا.

واكتشف العسكري وقريباه عند عودتهم اختفاء الكلب وسرقة المواد المخدرة عقب استلام الرسالة من الخادم والتأكد مما حدث من خلال تشغيل الكاميرات الموجودة في ديوانيته.

وكشف المصدر ”أن العسكري وقريبيه توجهوا إلى ديوانية صديق المجني عليه في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير، وأبلغوه بذلك قبل وصولهم إليه في ديوانيته التي كان يستضيف فيها ثلاثة أشخاص بينهم المجني عليه“.

وعند وصول العسكري الذي كان يحمل عصا (بيسبول) وقريبيه، وقعت مشاجرة بينهم وبين صاحب الديوانية وتبادلوا الضرب، ليخرج المجني عليه عبد الله مع صديقه صاحب الديوانية ويتبادل الضرب ويحتدم الصراع بينهم، قبل أن يتم دهس عبد الله من قبل قريبي العسكري اللذين هربا من الموقع ولحقهما العسكري وتواروا عن الأنظار حتى إعلان السلطات ضبطهم لاحقا.

وفي هذه الأثناء تم نقل الشاب ”البدون“ عبد الله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف التي طلبها صديقه صاحب الديوانية.

وقال المصدر ”إن النيابة واجهت العسكري وقريبه الأول بتهمتي تعاطي مواد مخدرة والاعتداء بالضرب، فيما واجهت قريبه الآخر (الداهس) بالتهمتين أنفسهما بالإضافة لتهمة القتل العمد، وإلى صاحب الديوانية تهم التعاطي ودخول مسكن والاعتداء بالضرب“.

وأنكر المتهم الذي دهس عبد الله ”تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وما جاء بتحريات المباحث بأنه عمد إلى دهس المجني عليه تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة فزعة لقريبه العسكري“.

وادعى ”أنه لم يقصد دهسه وأنه ضغط على (دواسة البنزين) بقصد الهرب بعدما احتدمت المشاجرة خاصة أنه قد تخللها وجود عصا وسيف“.

وقال مصدر للموقع الإخباري ”جرائم ومحاكم“ الذي ينقل القضايا والحوادث، ”إن الجاني الداهس كان عسكريا سابقا، وتم تسريحه من الخدمة بسبب قيامه سابقا بارتكاب جريمة التعدي بالضرب على آخر“.

«كلب» وراء جريمة قتل الشاب «البدون» دهسا في «القصور» • النيابة أمرت باستمرار حجز العسكري وقريبيه وصاحب الديوانية • صاحب الديوانية اتهم العسكري وقريبيه بسرقة كلبه ومواد مخدرةhttps://t.co/9stVuwXQyi#الكويت #جرائم_الكويت #عبدالله_عبدالعال_الخليفة #مقتل_عبدالله_الخليفة — جرائم ومحاكم (@cckwt) January 6, 2021

وأضاف ”أن رجال المباحث حاولوا جاهدين العثور على السيف الذي زعم مشاهدته لكنهم لم يعثروا سوى على غمد سيف، ولم يُعلم حتى الآن حقيقة ما ادعاه بهذا الشأن من زيفه“.

وأشار المصدر إلى محاولة رجال المباحث الجنائية تفريغ كاميرات المنزل الذي وقعت أمامه الجريمة، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي تسجيلات على صلة بالواقعة، وهو ما جعلهم يعتقدون ”بأن صاحب الديوانية عمد إلى تعطيلها“.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء ضيف كان موجودا في الديوانية عند وقوع الجريمة، إذ شهد بمضمون التحريات الأمنية المقدمة إلى النيابة العامة، مضيفا ”أن المشاجرة وقعت تحت تأثير تعاطي بعض أطرافها لمادة الشبو المخدرة“.

وذكر ”أن التحريات خلصت إلى أن المركبة دهست المجني عليه وصعدت على جسده بإطاريها الأيمنين أحدهما دار على جسده مرات عدة في وقت كانت فيه المركبة متوقفة وهذا يرجع لضغط (دواسة البنزين) بسرعة وقوة؛ ما سبب له إصابات بليغة أفضت إلى وفاته، ومنها تعرّض أذنه لقطع كبير وبطنه لفتح“.

وتُوفي الشاب ”البدون“ داخل مستشفى العدان السبت الماضي، إثر الإصابات التي تعرّض لها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، في إحدى الديوانيات ليتم دهسه عمدا بسيارة رياضية من قبل الجناة الذين لاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الجريمة.

وذكر نشطاء بوقت سابق ”أن الجناة قاموا باستدراج الشاب ودعوته إلى إحدى الديوانيات؛ للانتقام منه بسبب خلافات قديمة، ليتم الغدر به وطعنه بضع طعنات بالسكين، وبتر إحدى أذنيه، ودهسه بالسيارة؛ إذ دخل على إثر تلك الإصابات الجسيمة بغيبوبة إلى أن فارق الحياة“.

وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، ضبط أربعة متهمين (العسكري وقريبيه وصاحب الديوانية)، وأخضعتهم للتحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي قالت الوزارة إنها قضية دهس، دون الإشارة إلى ما تداولته حسابات إخبارية وصحيفة ”الأنباء“ سابقا بشأن قضية الطعن.