متهم بقتل سوزان تميم.. سجن وتغريم محسن السكري لإدانته بغسيل الأموال

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات وغرامة 3 ملايين دولار، لمحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق؛ لإدانته بتهمة غسيل الأموال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، أن المتهم في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بعدما أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن المتهم حاز أيضًا مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، مبلغ 150 ألف دولار.

ولفتت إلى أنه كان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

يذكر أنه في العام 2012، قضت محكمة النقض بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للفنانة سوزان تميم العام 2008.