قتيلان وإحراق محال تجارية في شجار عائلي ببلدة فلسطينية (صورة)

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل مواطنين اثنين، وإصابة آخرين في شجار عائلي مستمر منذ الليلة الماضية في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الشرطة أن مواطنين من عائلة واحدة قُتلا، وأصيب آخرون، في شجار عائلي وقع في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس، إضافة لإحراق محال تجارية في البلدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأوضحت أن الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي السياق ذاته، ناشد مجلس محلي كفر عقب رجال الإصلاح وجميع الفعاليات والمؤسسات التوجه الفوري إلى المنطقة؛ لفض الشجار الذي وقع في البلدة، وأسفر عن قتلى وإصابات.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة تظهر أشخاصا ملقين على الأرض، وحرق محال ومركبات، في الشجار المستمر منذ الليلة الماضية في البلدة.

وتخضع بلدة كفر عقب للسيادة الإسرائيلية، حيث تشهد بين الفترة والأخرى العديد من المشاجرات العائلية.