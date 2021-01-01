طبيب مصري يتعرض للضرب والسحل في السعودية

كشف عضو اتحاد المهن الطبية ونقيب الصيادلة السابق في مصر، الدكتور محيي الدين عبيد، عن تعرض طبيب بيطري مصري، لاعتداء وحشي من قِبل مجموعة من السعوديين.

وقال عبيد، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن الدكتور أحمد أبوغنيم، طبيب بيطري، والمقيم في العاصمة السعودية ”الرياض“، تعرض لاعتداء وحشي بعد مشاجرة مع أحد الأشخاص، يقود سيارة تحمل أرقامًا كويتية.

وتابع:“فوجئ الطبيب بعد المشاجرة مع الشخص المذكور، بمجموعة من الأشخاص يقتحمون الصيدلية التي يعمل بها، ومعهم أسلحة بيضاء، والاعتداء عليه ليصاب بجراح خطيرة في كامل جسده“.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع أطباء مصريين في السعودية بشأن الطبيب المعتدى عليه، وهو حاليًا في المستشفى يتلقى العلاج.

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر ضد المعتدين، وأن هناك تحركًا من قِبل الأمن السعودي لتحديد هوية المتورطين في واقعة الاعتداء، والقبض عليهم.

ونوه إلى أنه تم التواصل مع وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفير نبيلة مكرم، بشأن الواقعة، وإمدادها بكافة التفاصيل، لافتًا إلى أنها وعدت بالتحرك والتواصل مع الجهات المعنية في السعودية، وتقديم كل الدعم اللازم الطبيب، وملاحقة المعتدين قضائيًا.