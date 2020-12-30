31 ديسمبر

تونسي يقتل والديه بمطرقة ويحاول اغتصاب جدته (صور وفيديو)

تونسي يقتل والديه بمطرقة ويحاول اغت...

شهدت محافظة صفاقس جنوب تونس، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، عندما قام شاب في العقد الثالث من عمره بقتل والديه باستخدام مطرقة، وحاول اغتصاب جدته تحت التهديد.

المصدر: تونس-إرم نيوز

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شهدت محافظة صفاقس جنوب تونس، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، عندما قام شاب في العقد الثالث من عمره بقتل والديه باستخدام مطرقة، وحاول اغتصاب جدته تحت التهديد.

وتم إيقاف الشاب وفتحت النيابة العامة بصفاقس تحقيقات بحق الجاني حول جريمتي القتل ومحاولة اغتصاب جدته المقعدة البالغة من العمر 80 عاما.

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وقال مصدر أمني إنّ الشاب المتهم بارتكاب الجريمة من ذوي السوابق العدلية، وقد سبق أن تم القبض عليه وسجنه لارتكابه جرائم سرقة ومحاولة قتل، مشيرا إلى أنّه يشكو من اضطرابات نفسية.

وأثارت الجريمة غضبا واسعا واستياء لدى الرأي العام في محافظة صفاقس، ودعا مواطنون إلى إنزال أقسى العقوبات بحق الشاب رغم الحديث عن معاناته من اضطرابات نفسية.

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وقال شهود عيان إنّ القاتل ويدعى فراس علولو انهال ضربا على أمه وأبيه داخل المطبخ باستعمال مطرقة وقضيب حديدي، وإنّه تم الانتباه إلى الجريمة بعد سماع صراخ الأبوين.


وتولى جيران العائلة المغدورة إبلاغ السلطات الأمنية بالجريمة، وقام  رجال الأمن بالقبض على الشاب بعد مدة وجيزة من ارتكاب الجريمة، فيما أمرت النيابة العامة بنقل جثتي الأبوين إلى مستشفى محافظة صفاقس لعرضهما على التشريح وتحديد أسباب الوفاة.