مصر تكشف تفاصيل واقعة مقتل مدرس على يد طالب في السعودية

كشفت وزارة القوى العاملة في مصر، تفاصيل واقعة مقتل مدرس مصري، بعيار ناري على يد شاب في السعودية.

وفي بيان لها قالت الوزارة إن تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف أن المتوفى مدرس ويدعى ه. ع. س، من محافظة الفيوم- النزلة – الصديق، وهو حاصل على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة الإنجليزية، ويعمل معلما بمدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل بالمملكة وله زوجة وطفلان ويبلغ من العمر 35 عاما.

وبدأت الواقعة بخلاف بين المدرس الضحية وأحد الطلاب بالمدرسة التي يعمل بها على خلفية درجات التقييم للطالب، وعند انتهاء العمل، ومغادرة المدرس مقر المدرسة فوجئ بالطالب ويدعي محمد مهدي الدوسري (13 عاما) وأخيه خارج المدرسة بانتظاره.

وبعد مشادة كلامية بين المدرس والطالب وأخيه باغته الجاني بطلق ناري أصابه في رأسه من الخلف ولاذ الاثنان بالفرار.

وبعد ذلك نقل المدرس إلى المستشفى بالسليل بعد غيابه عن الوعي ولخطورة الإصابة تم تحويله إلى مستشفى الإيمان بالرياض، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة وحجزه بالعناية المركزة بالمستشفى وهو في غيبوبة كاملة استمرت لمدة خمسة أيام توفي بعدها.

ونقل الجثمان إلى مجمع الملك سعود الطبي وإجراء الصفة التشريحية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

كما كشف رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنَّ الطالب الجاني تمّ القبض عليه وأخيه فور وقوع الحادث من قبل السلطات السعودية، وأدلى الطالب باعترافه بإطلاق النار على المدرس، وتم نقله إلى دار الأحداث بالرياض لحين الانتهاء من التحريات والتحقيقات الجنائية.