مصر حول مقتل معلم بطلق ناري على يد طالب سعودي: نثق في قضاء المملكة

قالت وزارة الهجرة في مصر تعليقا على تعرض المعلم المصري هاني عبدالتواب لإطلاق نار من طالب سعودي، إن القاهرة تثق في القضاء في المملكة، وواثقة من نيل الجاني جزاءه.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد،أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرياض.

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية.

وهاني عبد التواب هو معلم لغة إنجليزية من قرية النزلة في الفيوم، تعرض لطلق ناري بالرأس على يد طالب سعودي منذ أسبوع مضى، دخل على إثره العناية المركزة في مدينة الرياض، حتى وافته المنية مساء اليوم الإثنين.

وسادت حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أسرة القتيل، مطالبين بضرورة معاقبة الجاني بأقصى عقوبة.