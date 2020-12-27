رقص وخمور.. غضب فلسطيني بسبب حفل صاخب داخل مسجد "النبي موسى" (فيديو)

أثار فيديو لحفل صاخب أقامه شبان وفتيات في مسجد النبي موسى شرق مدينة القدس المحتلة، غضبا عارما بين الفلسطينيين، لما تضمنه من مشاهد رقص وشرب للخمور.

ويظهر الفيديو مجموعة من الشبان يرقصون على أنغام موسيقى غربية صاخبة داخل مسجد النبي موسى، دون مراعاة للمكانة الدينية التي يحظى بها هذا المقام عند المسلمين، إلى جانب تقديم مشروبات روحية للمشاركين في الحفل.

ووفق المقاطع المختلفة التي تم تداولها عبر فيسبوك، فقد قام بعض الشبان الفلسطينيين بفض الحفل وطرد المشاركين فيه.

شبان من القدس تفاجأوا بوجود حفل ماجن وخمور ورقص داخل مسجد و مقام النبي موسى في مدينة أريحا وقاموا بطرد الحاضرين من المكان ومهاجمتهم، فيما زعم من كانوا في المكان أن لديهم تصريحا من وزارة السياحة لإقامة هذا الاحتفال في المسجد ! pic.twitter.com/api7IxExmy — ᴬ 𓂆🇵🇸 (@_Abood_Emad_) December 26, 2020

وعلى إثر الضجة التي تسببت بها الواقعة، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى، على أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها مباشرة اليوم الأحد.

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش: ”تحدثت اليوم مع النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب بخصوص جريمة انتهاك حرمة مسجد النبي موسى، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الجريمة، وسيتم محاسبة كل من يثبت تورطه فيها“.

وتوافد المئات من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، للمسجد الأثري لأداء صلاة العصر فيه، مطالبين بمحاسبة القائمين على الحفل، خاصة أنهم زعموا أنهم حصلوا على تصريح من الجهات الحكومية.

