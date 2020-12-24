الكويت.. تفاصيل مثيرة حول قضية الفتيان المتهمين بالتواصل مع داعش

كشفت التحقيقات الجارية مع عدد من الأحداث الذين ضبطهم الأمن الكويتي يوم أمس الأربعاء، بتهمة التواصل مع تنظيم داعش المتشدد، عن تفاصيل مثيرة تمثلت بإصدار التنظيم أوامر للأحداث لاستهداف أمن البلاد في ليلة رأس السنة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر لم تسمها، نتائج التحقيقات الأولية مع الأحداث الستة، حيث أكدت أن أحد هؤلاء المتهمين ابن نائب سابق، وهو أول من تواصل معه أعضاء التنظيم عن طريق إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة“.

عاجل – «القبس» تكشف تفاصيل مخطط #قضية_الأحداث المتهمين بالتواصل مع #داعش • طُلب منهم استهداف دور العبادة والمجمعات التجارية بأسلحة نارية.. #ليلة_رأس_السنة • ابن نائب سابق متهم رئيسي في القضية.. وأول من تواصل معه تنظيم داعش

https://t.co/akK16wj6zn — القبس (@alqabas) December 24, 2020

وقالت المصادر: إن ”أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة“.

وأكدت المصادر، أن نتائج التحقيق أصبحت بحوزة وزير الداخلية ثامر العلي، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، واللذين أمرا بتشديد الإجراءات الأمنية للدرجة القصوى في محيط دور العبادة، وفي المجمعات التجارية، والأسواق، وذلك عبر انتشار رجال القوات الخاصة، فضلاً عن عناصر سرية من رجال أمن الدولة، والمباحث، بخلاف الفرق الأمنية الميدانية“.

وتزامن الكشف عن تفاصيل التحقيقات في القضية المثيرة مع تأكيد تقارير محلية لتوجه وزارة الداخلية لتسيير قوات خاصة، للمساعدة على تعزيز الأمن داخل المجمعات التجارية، على أن تبدأ في مجمعي (الأفنيوز) و(360) وقريبا في باقي المجمعات الكبيرة.

«الداخلية» ستسيّر قوات خاصة للمساعدة على تعزيز الأمن داخل المجمعات التجارية ستبدأ في مجمعي «الأفنيوز» و«360» وقريباً في باقي المجمعات الكبيرة pic.twitter.com/kgDPJ2vQr4 — خبر عاجل (@Breakingkw) December 24, 2020



وضبط رجال أمن الدولة الأحداث المتهمين، بعد مداهمة أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وبقية أصدقائه الذين اعترف عليهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وذكرت مصادر بوقت سابق، أن الطفل اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك.

وأردف الحدث أن الشخص طالبه برسم أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعمًا ماليًا لتجنيد بقية أصدقائه.