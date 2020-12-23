تفاصيل إطلاق نار على إبل الكويتي دبوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن النائب العام وجه بالقبض على 3 أشخاص، بعد اعتراض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت شرطة الرياض من تحديد هوية الأشخاص المعنيين والقبض عليهم، وتبين أن جميعهم مواطنون، والمتهم الرئيس هو عبدالله بن بداح راجح آل بريك، ومشتبه بهما آخران، وهما هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

#اطلاق #نار على ابل #الدبوس ان صح الخبر يجب ان يكون جزاءه عبرة لغيره ويتم التشهير بالفاعل ولو عدت بدون تشهير وجزاء رادع سوف نرى حالات مماثله .#الدبوس ضيف وحق الضيف الكرامه والتقدير وهذي منافسة بهايم استحو على وجيهكم .#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل5 pic.twitter.com/mC1CZkUIjZ — علوم الصياهد (@3am79180019) December 21, 2020

فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة من قبل النيابة العامة.

ووفق مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إطلاق النار وقع من قبل المتهم الرئيس على المشارك الخليجي، وهو من دولة الكويت ويدعى دبوس بن مبارك الدبوس.

وتضاربت الأنباء عن الواقعة، حيث قال متابعون، إن الحادثة وقعت بسبب تنافس بين أحد أبناء بن دغيثر والدبوس في المهرجان، في حين قال متابعون إن ”المتهمين دغيثر سبق وتورطا في أعمال إجرامية“، وأن أحدهما سبق وتم حرمانه من المشاركة في المهرجان بسبب تورطه بعدد من الجرائم.

اول شي الدوسري مابينه وبين الدبوس شي وكلن عارف الدبوس وابن ادغيثر بينهم مناوشات في التنافس من العام والي سمعت ان الدبوس متهم ابن دغيثر وسلامتك — ٱلفُےـهےـِدُ (@musu1399) December 22, 2020

والله ما ذكر اسم ابن دغيثر وشهر فيها الا لانه ثبت عليه الجريمة والواضح انه هو اللي قايل ل البريك يطلق النار واكيد انه اعترف انه هو الي دبر ذا الفعلة،،

هو وعياله مشاكلهم وعليهم سوابق ما ربا عياله الا على المشاكل والجرم وترويج المخدرات! pic.twitter.com/WEARwzSXMp — sultan alqhtani (@stqhtani44) December 22, 2020

ماقام به هؤلاء عمل إجرامي وتخريبي، وكل شخص فيهم لا يمثل إلا نفسه. وأما بن دغيثر فعليه سوابق في تجارة المخدرات فنتمنى يكون عقابه أشد حتى يعتبر غيره من المفسدين. هذي برقية لتؤكد صحة كلامي 👇🏻 pic.twitter.com/Gw9xErIemi — Ali Alyami (@Ali_alyami07) December 22, 2020

لا احد فوق النظام، سيحاسب ال بريك، و المتهم بن دغيثر غير انه مخالف لـ أنظمة مهرجان للإبل وسبق انه محروم من المشاركة وسحب كل الجوائز وتغريمه، معروف انه إنسان شاطح، وعنده مشاكل وسوابق في غسيل الأموال والمخدرات — ســـامــــي 🖤 (@SamiAlfhad11) December 22, 2020

فيما قال أحد المتابعين ألا علاقة للمشتبه بهما ابني دغيثر بالواقعة، وأن الدوسري هو من أطلق النار، ثم لجأ إليهما واحتمى بهما.

ووقعت الحادثة فيما يبدو بعد فوز المشارك الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس بالمركز الأول في فئة الفردي (دق) للون الصفر ضمن مسابقات المهرجان.

وسبق أن خسر المشتبه فيه هلال بن عايض بن دغيثر لقب فئة ”بيرق المؤسس“ للون الصفر لصالح دبوس بن مبارك الدبوس، في الوقت الذي تحظى فيه منقية بن دغيثر واسمها ”لطامات“ بشعبية وشهرة كبيرة في المملكة، خاصة بين أبناء قبيلة عتيبة.

الدغاثره مالهم دخل الدوسري رمى وجاهم في محلهم وطرحوه واخذوهم معه 🙂 — ™ (@sed511) December 22, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، توترا سابقا في المنافسة بين ابن دغيثر والدبوس، عقب فوز الأخير على ابن دغيثر.