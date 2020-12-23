23 ديسمبر

تفاصيل إطلاق نار على إبل الكويتي دبوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

تفاصيل إطلاق نار على إبل الكويتي دب...

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن النائب العام وجه بالقبض على 3 أشخاص، بعد اعتراض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات

المصدر: إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن النائب العام وجه بالقبض على 3 أشخاص، بعد اعتراض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت شرطة الرياض من تحديد هوية الأشخاص المعنيين والقبض عليهم، وتبين أن جميعهم مواطنون، والمتهم الرئيس هو عبدالله بن بداح راجح آل بريك، ومشتبه بهما آخران، وهما هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة من قبل النيابة العامة.

ووفق مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إطلاق النار وقع من قبل المتهم الرئيس على المشارك الخليجي، وهو من دولة الكويت ويدعى دبوس بن مبارك الدبوس.

وتضاربت الأنباء عن الواقعة، حيث قال متابعون، إن الحادثة وقعت بسبب تنافس بين أحد أبناء بن دغيثر والدبوس في المهرجان، في حين قال متابعون إن ”المتهمين دغيثر سبق وتورطا في أعمال إجرامية“، وأن أحدهما سبق وتم حرمانه من المشاركة في المهرجان بسبب تورطه بعدد من الجرائم.

فيما قال أحد المتابعين ألا علاقة للمشتبه بهما ابني دغيثر بالواقعة، وأن الدوسري هو من أطلق النار، ثم لجأ إليهما واحتمى بهما.
ووقعت الحادثة فيما يبدو بعد فوز المشارك الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس بالمركز الأول في فئة الفردي (دق) للون الصفر ضمن مسابقات المهرجان.

وسبق أن خسر المشتبه فيه هلال بن عايض بن دغيثر لقب فئة ”بيرق المؤسس“ للون الصفر لصالح دبوس بن مبارك الدبوس، في الوقت الذي تحظى فيه منقية بن دغيثر واسمها ”لطامات“ بشعبية وشهرة كبيرة في المملكة، خاصة بين أبناء قبيلة عتيبة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، توترا سابقا في المنافسة بين ابن دغيثر والدبوس، عقب فوز الأخير على ابن دغيثر.