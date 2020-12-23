جرف مقبرة في الأردن من أجل فتح شارع.. والأهالي يبحثون عن "الأموات" (فيديو)

أثار اعتداء أشخاص على إحدى المقابر في مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء الأردنية، شرق العاصمة عمان، غضب الشارع الأردني وسط مطالبات بمحاسبة المتهمين.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق ما أقدم عليه مجهولون، من اعتداء على قبور في مقبرة الرصيفة القديمة، بوساطة جرافة بهدف فتح طريق وسط المقبرة.

الحادثة الغريبة من نوعها، تسببت بغضب أقارب متوفين تعرضت قبورهم للدمار، حيث ظهر شاب بأحد المقاطع وهو يمسك بقطعة قماش ويقول ”إنها قطعة من كفن، لقد اختلطت الجثث وتبعثرت القبور.. هذا الشخص أقدم بجرافته على تحطيم القبور وقلبها رأسا على عقب دون أي اكتراث، كيف لي الآن أن أعرف أين جثة قريبي“.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أكدت صحيفة الغد الأردنية، إلقاء القبض على سائق الجرافة التي استخدمت في الاعتداء على المقبرة رفقة أحد الأشخاص المتهمين.

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، إنه ”تم تحريك دعوى قضائية ضد المتسببين بجرف القبور لدى الجهات المعنية“، مؤكدا أنه ”لن يتم السكوت عن الحادثة، التي آذت مشاعر أهالي المتوفين بعد جرف قبور الموتى في الشارع العام“.

وأثارت الحادثة الغريبة من نوعها ردود فعل غاضبة حيث اكتفى حساب باسم نيفين عياصرة، بإيراد حديث نبوي عن مقدار جرم العبث بالقبور.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(كسر عظم الميت ككسره حيا)

رواه أحمد وابن ماجه وأبو داوود#مقبرة_الرصيفة pic.twitter.com/eokFshKKDH — نيڤين العياصرة✳️ (@26ayasrah_Neven) December 22, 2020

وقال حساب باسم أركان، في وصفه للمشهد الصادم، ”توجه الأهالي إلى مقبرة الرصيفة للبحث عن قبور ذويهم حسب شهود عيان شاهدوا جــثــث الموتى خارج القبور“

#الأردن:غضــب يعم الشارع الأردني في أعقاب قيام مواطنين بجـرف أكثر من300قبر في الرصيفة

توجه الأهالي إلى مقبرة الرصيفة للبحث عن قبور ذويهم حسب شهود عيان شاهدوا جــثــث الموتى خارج القبور#صورة احد الأكفان الممزقة. pic.twitter.com/qmYGXdTJNe — أركــــــــــــــــان (@ar2aan) December 22, 2020

أما حساب باسم سهم العبادي فنشر مقطعا يوضح فيه ما حصل للمقبرة.

انتهاك حرمة مقبرة الرصيفة وطمر عدة قبور لفتح طريق . pic.twitter.com/LAg0HFGIsb — sahemabadi (@sahemabadi) December 22, 2020

واختزل حساب باسم ”جنرال انسبكتور“ وصف المشهد بالقول ”الاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة وتجريف عدد من القبور لفتح شارع وإنشاء مبنى!

الحمدلله عنا بالاردن لا العايش ولا الميت مرتاح“

الاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة وتجريف عدد من القبور لفتح شارع وإنشاء مبنى! الحمدلله عنا بالاردن لا العايش ولا الميت مرتاح#الاردن pic.twitter.com/NPpnQzYGuN — General Inspector (@GeneralInspect2) December 22, 2020

أما ليث العزة فأورد معلومات لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التاكد من دقتها، إذ قال إن المساحة التي تم تجريفها تصل لحوالي الدونمين وتحوي 500 قبر، واستمرت عملية التجريف حوالي 4 ساعات بعد ظهر يوم الثلاثاء.