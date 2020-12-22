أمريكا تدفع تعويضا بـ2.4 مليون دولار لسيدة قُبض عليها وهي عارية

دفعت السلطات الأمريكية مبلغ 2.4 مليون دولار (1.7 مليون جنيه إسترليني)، لسيدة قُبض عليها بشكل غير قانوني وهي عارية من داخل شقتها أثناء فحص الرعاية الاجتماعية في مدينة ”دنفر“ بولاية كولورادو الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، عندما اقتحم رجال الشرطة منزلها في ذلك الوقت، كانت السيدة التي تدعى ”كارولين أونيل“ تستعد للاستحمام، وألقى بها الضباط على السرير، ثم اعتقلوها وهي عارية.

وحصلت ”كارولين أونيل“ على المبلغ الضخم، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد مكتب العمدة بسبب اعتقالها في مايو 2014 ووضعها في كرسي تقييد لعدة ساعات.

وكانت الشرطة قد أعطتها بطانية لتغطية نفسها، وقام الضباط بتقييدها باستخدام صاعق كهربائي أولا، ثم تقييد ذراعيها وساقيها، كما أُجبرت على ارتداء قناع البصق (كمامة).

ومنحت هيئة المحلفين في البداية السيدة أونيل 3.6 مليون دولار العام الماضي في دعوى اعتقال غير مشروعة ضد مكتب شريف مقاطعة فريمونت، لكن قاضيا فيدراليا خفض المبلغ لاحقا إلى ما يقرب من 2.1 مليون دولار، ما أدى إلى تقديم استئناف من الجانبين.

ولكن في النهاية، وافق مسؤولو المقاطعة على إسقاط استئنافهم والتسوية مع السيدة أونيل مقابل 2.4 مليون دولار.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت ولاية ”ماريلاند“ الأمريكية تعويض أخوين سجنا بالخطأ لمدة 24 عاما بمبلغ 3.8 مليون دولار، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وصوت مجلس الأشغال العامة بالولاية وقتها، بالإجماع على دفع 1.9 مليون دولار لكل من الأخوين، إريك سيمونز وكينيث جي أر ماكفيرسون، في سلسلة من الأقساط حتى يوليو/ تموز 2025.

وأعرب سيمونز، لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، عن امتنانه للتعويضات المقدمة، مضيفا أنها ليست عوضا عن الوقت الذي قضاه خلف القضبان.