الإعدام لقاتل الناقدة المصرية نفيسة قنديل‎

قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم الأحد، بإعدام عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر، عقب تأييد فضيلة المفتي قرارها.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد كشفت في 25 مارس 2019، لغز مقتل الأديبة والناقدة السبعينية نفيسة قنديل، بعد العثور على جثتها مقيدة ومكبلة داخل شقتها.

وبعد أيام من الحادث، تمكن الفريق الأمني المكلف من الوصول إلى المتهم بقتل المجني عليها في شقتها بمركز أشمون، في محافظة المنوفية.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة يعمل نجارًا ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بالقرية نفسها، وعلى صلة قرابة بالمجني عليها.

وبعد القبض على المتهم، اعترف أمام رجال الأمن بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، مشيرًا إلى توجهه ليلًا لشقة المجني عليها، واستغل خبرته كونه يعمل نجارًا في كسر باب الشرفة، دون إحداث صوت، وفوجئ باستيقاظها من نومها فجأة وهو ما دفعه لقتلها.

والناقدة والأديبة، نفيسة قنديل، ولدت بقرية رملة في 10 فبراير عام 1946، لأب هو أول شاعر ومعلم بالقرية.

وهي كاتبة وصحفية وناقدة في مجلة الأقلام العراقية في الفترة من 1974 إلى 1982، ولها عدد من الدراسات النقدية في شعر عفيفي مطر، وأمل دنقل، وأحمد عبد المعطي حجازي وآخرون.

كما خاضت عددًا من المناظرات الفكرية مع صافيناز كاظم، وعائشة عبد الرحمن، وكتبت مقالا أثار ضجة لدى ناشطات نسويات شهيرات، أبرزهن نوال السعداوي، بعنوان ”فيلق النساء“.