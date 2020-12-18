الأمن الكويتي يحبط بالتعاون مع السعودية تهريب مليوني حبة مخدر وأسلحة وخمور

أحبطت الأجهزة الأمنية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، عملية تهريب نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية (حبوب كبتاجون) بالإضافة إلى (9) أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.

وقال مصدر أمني كويتي يوم الخميس، إنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية قاد إلى إفشال محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ”كبتاجون“ داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية التي تحدث إليها المصدر فإن الشاحنة انتقلت من الوفرة إلى ضاحية صباح الأحمد، وهناك تم ضبطها واعتقال متهمين اثنين، وعثر على نحو مليوني حبة من ”كبتاجون“ وأسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين اعترفا أثناء التحقيقات بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى الكويت وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وجارٍ ضبط المتهم الثالث.