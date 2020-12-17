القضاء المصري يبرئ المتهمين في قضية "تعرية سيدة الكرم"

برأت محكمة الجنايات في مصر، المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ“تعرية سيدة الكرم“، التي وقعت في أعقاب حدوث مشاجرة قبل أكثر من 4 أعوام.

وقضت محكمة الجنايات، يوم الخميس، ببراءة شقيقين ووالدهما بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 أعوام.

وكانت محكمة مصرية في الـ11 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عاقبت المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه، في قضية التعدي على سيدة مسنة وتعريتها في الشارع أمام المارة بمحافظة المنيا في صعيد البلاد.

ورغم مرور هذه المدة الطويلة على تداول القضية، إلا أن حالة الجدل لم تنته بعد، حيث عادت من جديد عقب حكم المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، وهو الحكم الذي عبر عدد من الناشطين عن استيائهم منه.

وتعود القضية لشهر أيار/ مايو من عام 2016 حينما تلقى أحد أقسام الشرطة بلاغًا بتعدي المتهمين الثلاثة على سيدة مسنة في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكشفت التحقيقات وقتها أن سبب المشاجرة، التي وقعت هي شائعة وجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد تقدم باعتذار للسيدة، خلال افتتاحه مشروع حي الأسمرات، بعد الحادث بأيام.